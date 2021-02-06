Смачний і швидкий сніданок – яйце пашот. Як правильно приготувати – розповідає український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен, ресторатор, випускник французької школи Le Cordon Blue Євген Клопотенко.

Яйце пашот – традиційна страва французької кухні. Зазвичай готується способом пашотування – зануренням розбитого яйця в гарячу воду при температурі нижче від точки кипіння.

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Існує безліч технік приготування, але немає одного правила. Євген Клопотенко поділився рецептом приготування.

Як приготувати яйце пашот

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– вода;

– сіль.

Важливо! Правильна температура води та свіжість яйця.

Для приготування поставте каструлю з водою на вогонь. Розбийте яйце у миску, викладіть у киплячу воду, акуратно перемішуючи вінчиком воду, утворіть "воронку", викладіть яйце, додайте сіль, варіть протягом 2 хвилин. Викладіть на тарілку. Подавайте з хлібом або овочами. Смачного!

Яйце пашот – рецепт від Євгена Клопотенка у відео: