Як приготувати яйце пашот: поради від Євгена Клопотенка
Смачний і швидкий сніданок – яйце пашот. Як правильно приготувати – розповідає український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен, ресторатор, випускник французької школи Le Cordon Blue Євген Клопотенко.
Джерело:klopotenko.com
Яйце пашот – традиційна страва французької кухні. Зазвичай готується способом пашотування – зануренням розбитого яйця в гарячу воду при температурі нижче від точки кипіння.
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Існує безліч технік приготування, але немає одного правила. Євген Клопотенко поділився рецептом приготування.
Як приготувати яйце пашот
Важливо! Правильна температура води та свіжість яйця.
- Для приготування поставте каструлю з водою на вогонь.
- Розбийте яйце у миску, викладіть у киплячу воду, акуратно перемішуючи вінчиком воду, утворіть "воронку", викладіть яйце, додайте сіль, варіть протягом 2 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Подавайте з хлібом або овочами. Смачного!
Яйце пашот – рецепт від Євгена Клопотенка у відео:
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