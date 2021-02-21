Талановитий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами простим рецептом омлету з томатами та базиліком, який наповнить ваш ранок запашним ароматом. Побалуйте себе і коханих смачним сніданком.

Омлет з томатами та базиліком – легкий та корисний сніданок, який сподобається усім. Для того, щоб омлет був ніжним найкраще використовувати вершкове масло.

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Рецепт омлету

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 3-4 томати чері (один середній томат);

– 3-4 гілочки базиліку (або сухий);

– 1 столова ложка вершкового масла 82%;

– сіль, перець.