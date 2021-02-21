Омлет з томатами та базиліком: рецепт від Євгена Клопотенка
Талановитий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами простим рецептом омлету з томатами та базиліком, який наповнить ваш ранок запашним ароматом. Побалуйте себе і коханих смачним сніданком.
Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Омлет з томатами та базиліком – легкий та корисний сніданок, який сподобається усім. Для того, щоб омлет був ніжним найкраще використовувати вершкове масло.
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Рецепт омлету
- Для приготування омлету помийте, розріжте томати чері на 4 частини або звичайні томати, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- На пательні з вершковим маслом обсмажте томати – 1-2 хвилини.
- У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець, викладіть на томати, готуйте на маленькому вогні 3 хвилини.
- Помийте, подрібніть базилік, викладіть на омлет. Акуратно складіть омлет навпіл за допомогою лопатки. Викладіть на тарілку. Смачного!
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