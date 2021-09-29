Осінній салат з курячою грудкою, сухариками та овочами
29 вересня 2021 , 19:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
З настанням осені хочеться чогось калорійного і ситного. Ми підготували для вас салат з курятиною та квасолею, який ви з легкістю можете швидко приготувати вдома та насолодитися відмінним його смаком.
Щоб зменшити калорійність салату ви можете замінити майонез на сметану або грецький йогурт. Курятина та квасоля наситять ваш організм потрібними білками, а свіжий салат – клітковиною.
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Рецепт осіннього салату з курячою грудкою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Салат з курятиною і квасолею / Фото massaget
– 500 г курячої грудки;
– 150 г твердого сиру;
– 3 – 4 помідори;
– 1 банка консервованої квасолі;
– 1 пучок зеленого салату;
– сухарики;
– майонез.
Приготування:
- Дрібно наріжте помідори та листя салату. Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Курячу грудку наріжте шматочками та обсмажте на олії до готовності.
- Посоліть та поперчіть м'ясо.
Приготування салату / Фото massaget
- Злийте воду з квасолі та додайте її в миску для салату.
- Змішайте всі інгредієнти для салату в мисці та заправте майонезом. Салат можна також заправити сметаною, щоб зменшити його калорійність.
- Перед подачею посипте салат сухариками. Смачного!