Така пухка та ароматна: рецепт панеттоне в домашніх умовах

Панеттоне – традиційний італійський святковий хліб. Цей солодкий хліб має високу, куполоподібну форму і зазвичай приготований з дріжджового тіста.

До панеттоне додають добавки у вигляді сухофруктів, таких як ізюм, а також цукатів. Цей хліб зародився в Мілані, Італія, і швидко став дуже популярним по всій Європі та США.

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Панеттоне в домашніх умовах

Час : 2 години

Порцій: 4

– 250 грамів сухофруктів (замочити на ніч);– 1 апельсин або 2 невеликих (сік + цедра);– 30 мілілітрів рому.Опара:– 180 мілілітрів теплого молока;– 7 грамів сухих дріжджів;– 1 чайна ложка цукру;– 100 грамів сильного борошна (вміст білка вище 10 грамів);– вся опара;– 30 грамів цукру;– 2 яйця;– 130 грамів сильного борошна.Друге тісто:– перше тісто;– 180 грамів цукру;– 1 яйце;– 3 жовтки;– 2 чайні ложки ванільного цукру;– 300 грамів сильного борошна;– 1/2 чайної ложки солі;– 130 грамів масла;– замочені сухофрукти.– 120 грамів цукрової пудри;– 60 грамів мигдалевого борошна;– 2 білки;– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;– мигдальні пелюстки;– цукрова пудра.

Приготування:

Замочіть сухофрукти у суміші апельсинового соку та рому, додайте цедру апельсина і залиште на ніч. Опара: змішайте тепле молоко з сухими інгредієнтами і витримайте в духовці при температурі 37°С впродовж 30 хвилин. До опари додайте всі інші інгредієнти, добре перемішайте до однорідності та поставте в холодильник на 12 годин або на 3 години в духовці при 37°С. До першого тіста додайте всі інгредієнти, за винятком масла і сухофруктів. Вимішуйте впродовж 15 хвилин. Масло (холодне) наріжте на кубики і додавайте в тісто порціями, вимішуючи після кожної порції. Після додавання останньої порції масла, вимішуйте ще 15 хвилин. Врешті, додайте сухофрукти. Поставте тісто в тепле місце на 2 – 3 години (до подвоєння об'єму), кожну годину акуратно витягуючи його. Розділіть тісто на рівні частини. Сформуйте кульки і розкладіть їх по формах. Залиште в теплому місці до повного підняття. Макаронаж: всі інгредієнти змішайте до отримання однорідної маси, перекладіть у кондитерський мішок і нанесіть на паски, як показано у відеоінструкції. Посипте вироби мигдалевими пелюстками та цукровою пудрою. Випікайте при температурі 175°С протягом 35 хвилин. Готові паски проколіть знизу шпажками і підвісьте верхівками вниз до повного охолодження.