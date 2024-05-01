Така пухка та ароматна: рецепт панеттоне в домашніх умовах
1 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм olga_riabenko
Панеттоне – традиційний італійський святковий хліб. Цей солодкий хліб має високу, куполоподібну форму і зазвичай приготований з дріжджового тіста.
До панеттоне додають добавки у вигляді сухофруктів, таких як ізюм, а також цукатів. Цей хліб зародився в Мілані, Італія, і швидко став дуже популярним по всій Європі та США.
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Панеттоне в домашніх умовах
Час: 2 години
- Порцій: 4
– 250 грамів сухофруктів (замочити на ніч);
– 1 апельсин або 2 невеликих (сік + цедра);
– 30 мілілітрів рому.
Опара:
– 180 мілілітрів теплого молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 100 грамів сильного борошна (вміст білка вище 10 грамів);
перше тісто:
– вся опара;
– 30 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 130 грамів сильного борошна.
Друге тісто:
– перше тісто;
– 180 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 3 жовтки;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 300 грамів сильного борошна;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 130 грамів масла;
– замочені сухофрукти.
Макаронаж:
– 120 грамів цукрової пудри;
– 60 грамів мигдалевого борошна;
– 2 білки;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– мигдальні пелюстки;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Замочіть сухофрукти у суміші апельсинового соку та рому, додайте цедру апельсина і залиште на ніч.
- Опара: змішайте тепле молоко з сухими інгредієнтами і витримайте в духовці при температурі 37°С впродовж 30 хвилин.
- До опари додайте всі інші інгредієнти, добре перемішайте до однорідності та поставте в холодильник на 12 годин або на 3 години в духовці при 37°С.
- До першого тіста додайте всі інгредієнти, за винятком масла і сухофруктів. Вимішуйте впродовж 15 хвилин.
- Масло (холодне) наріжте на кубики і додавайте в тісто порціями, вимішуючи після кожної порції.
- Після додавання останньої порції масла, вимішуйте ще 15 хвилин. Врешті, додайте сухофрукти.
- Поставте тісто в тепле місце на 2 – 3 години (до подвоєння об'єму), кожну годину акуратно витягуючи його.
- Розділіть тісто на рівні частини. Сформуйте кульки і розкладіть їх по формах. Залиште в теплому місці до повного підняття.
- Макаронаж: всі інгредієнти змішайте до отримання однорідної маси, перекладіть у кондитерський мішок і нанесіть на паски, як показано у відеоінструкції.
- Посипте вироби мигдалевими пелюстками та цукровою пудрою.
- Випікайте при температурі 175°С протягом 35 хвилин.
- Готові паски проколіть знизу шпажками і підвісьте верхівками вниз до повного охолодження.