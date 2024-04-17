Що не можна додавати у тісто: як спекти паску, щоб не кришилася

Паска – делікатна випічка, вигляд та смак якої залежить від багатьох факторів. Є кілька правил, яких обов'язково слід дотримуватися, аби не зіпсувати собі свято.

Що може бути краще за свіжу, в міру вологу та ароматну паску? Її смак може спокусити будь-кого, але все враження зіпсується, якщо вона буде кришитися. Як цього уникнути – дізнайтеся у матеріалі Смачно 24.

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Яке борошно обрати

Найкраще обирати борошно першого сорту. Воно ідеально підходить для формування виробів, оскільки має високий вміст клейковини та крохмалю, на відміну від борошна вищого ґатунку.

Борошно першого сорту, з його тонким помолом і м'якістю, на відміну від грубшого борошна другого сорту дозволяє тісту залишатися еластичним. Вироби з цього типу борошна зберігають свою форму під час випікання та виходять легкими та повітряними. Не можна додавати протерміноване борошно або те, у якості якого ви не впевнені.

Слід точно дотримуватися рецепта

Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Інгредієнти у пасці мають бути змішані у дуже точних пропорціях. Занадто мало або забагато борошна може вплинути на структуру тіста. Таке тісто після випікання може стати крихким. Використовуйте кухонні ваги для вимірювання борошна замість мірних стаканів, оскільки це дозволяє досягти більш точного і консистентного результату.

Особлива страва / Фото vecteezy

Правильне замішування тіста

Тісто для паски потребує ретельного замішування. Рекомендується замішувати тісто не менше 15 хвилин, аби воно стало еластичним і гладким. Також не можна місити тісто хаотично, а не перевіреним способом (погляньте на ютубі декілька правильних способів замісу дріжджового тіста).

Що ще слід додати

Обов'язково слід додати сіль, приблизно 1 – 1,5% солі. Вона є чудовим підсилювачем смаку, а також покращує консистенцію тіста шляхом зміцнення клейковини.