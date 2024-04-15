Опара допоможе підвищити якість вашої паски. Всі інгредієнти змішуються та залишаються в теплому місці на деякий час для бродіння. Цей процес допомагає розвинути глибший смак, забезпечує кращу текстуру та пухкість паски.

Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Опара на паску

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Чудова паска / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 450 мілілітрів води;

– 1 кілограм пшеничного борошна;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

У великій мисці змішайте теплу воду (температура приблизно 28-30°C) з дріжджами, борошном і цукром. Добре перемішайте інгредієнти до однорідності. Консистенція опари має бути схожа на тісто для млинців. Якщо маса виходить занадто рідкою, додайте трохи борошна. Після змішування залиште опару в теплому місці на 4,5 години для бродіння. Коли опара буде готова, можна приступати до наступного етапу приготування тіста.

Чудовий рецепт: як приготувати соковитий чізкейк.