Опара допоможе підвищити якість вашої паски. Всі інгредієнти змішуються та залишаються в теплому місці на деякий час для бродіння. Цей процес допомагає розвинути глибший смак, забезпечує кращу текстуру та пухкість паски.

Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Опара на паску

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

ПаскаЧудова паска / Фото unsplash

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте теплу воду (температура приблизно 28-30°C) з дріжджами, борошном і цукром.
  2. Добре перемішайте інгредієнти до однорідності. Консистенція опари має бути схожа на тісто для млинців. Якщо маса виходить занадто рідкою, додайте трохи борошна.
  3. Після змішування залиште опару в теплому місці на 4,5 години для бродіння.
  4. Коли опара буде готова, можна приступати до наступного етапу приготування тіста.