Опара допоможе підвищити якість вашої паски. Всі інгредієнти змішуються та залишаються в теплому місці на деякий час для бродіння. Цей процес допомагає розвинути глибший смак, забезпечує кращу текстуру та пухкість паски.
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Опара на паску
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Чудова паска / Фото unsplash
Приготування:
- У великій мисці змішайте теплу воду (температура приблизно 28-30°C) з дріжджами, борошном і цукром.
- Добре перемішайте інгредієнти до однорідності. Консистенція опари має бути схожа на тісто для млинців. Якщо маса виходить занадто рідкою, додайте трохи борошна.
- Після змішування залиште опару в теплому місці на 4,5 години для бродіння.
- Коли опара буде готова, можна приступати до наступного етапу приготування тіста.