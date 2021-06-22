Від пекла до раю: відома дата прем'єри нового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня"

Ми знаємо, що ви довго цього чекали – час настав! Головний суддя та шеф-кухар реаліті-шоу "Пекельна кухня" повідомив про дату виходу кулінарного проєкту. Вже з 6 вересня 2021 року українці зможуть спостерігати за кулінарними батлами між чоловічою командою та жіночою!

З 6 вересня 2021 року о 19:00 на Новому каналі стартує прем'єра нового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" головним шефом якої став Алекс Якутов.

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Переможець реаліті-шоу "Пекельна кухня" отримає грошовий приз – 300 тисяч гривень та змогу попрацювати у ресторані пекельного шефа "Публіцист".

За правилами кулінарного шоу "Пекельна кухня" дві команди кухарів – чоловіків та жінок змагатимуться у пекельних випробуваннях та прокладатимуть собі дорогу до фіналу проєкту.

Алекс Якутов прокоментував прем'єрний випуск "Пекельної кухні" та зізнався, що й сам з нетерпінням чекає на початок трансляції реаліті.

Чекати залишилося не довго. Буде пекельно весело, – прокоментував Алекс Якутов.

Алекс Якутов навчався у найкращих кулінарних школах Італії та США, його запрошували працювати до французького ресторану з двома зірками Мішлен.