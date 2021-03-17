Восени свої двері відкриє найочікуваніша прем'єра кулінарного реаліті-шоу – "Пекельна кухня", шефом якої буде Алекс Якутов.

Вже цієї осені глядачі зможуть вболівати за шеф-кухарів у новому реаліті-шоу "Пекельна кухня". Хто Бог або Богиня кулінарного Олімпу – на ці питання "Пекельний Шеф" Алекс Якутов спробує відповісти згодом в ефірі. А поки що шеф приготував фірмові сирники, авокадо-тости й покликав журналістів на прес-сніданок.

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До знайомства з репортерами Алекс Якутов підійшов, як і до всього в роботі – серйозно та відповідально. Сніданок для журналістів Шеф готував разом із командою – ліпив сирники і контролював процес приготування інших страв.

Шеф-кухар та ведучий "Пекельної кухні" / Новий канал

На презентацію він вибіг просто з кухні. І так само має намір робити на пекельній кухні: контролювати всі процеси і стежити, чи задоволені його кухарями гості.

На жаль, у нашій країні немає хорошого навчання в кулінарній сфері. Все відбувається на практиці. Я беру на стажування і аматорів – для мене важливо, коли людина закохана у справу, – відзначив шеф-кухар.

Алекс Якутов навчався у найкращих кулінарних школах Італії та США, його запрошували працювати до французького ресторану з двома зірками Мішлен.

Найкрутіша школа кулінарії – італійська. Якось звернув увагу, що місцевий шеф-кухар видає страву і молиться – тоді я зрозумів, що він поклоняється їжі. Вся фішка ж у цьому: поки ти не навчишся любити їжу, яку видаєш, у тебе не буде хорошого результату, – поділився Якутов.

"Пекельна кухня" – проект, у якому можна вирощувати хороші кадри – кидати зерно, ростити і потім пожинати плоди, – переконує Алекс Якутов. – У реаліті буду самим собою, таким, який є. Розповісти і поставити когось на місце, повірте, я вмію. Хочу в цьому ресторані видавати результат на посадку в 40 людей, щоб гості були задоволені. Страви будуть дуже серйозні. І вимоги до кухарів – відповідні.

Шеф чарівний, харизматичний і приємний у житті. Але рівно до того моменту, доки не побачить погане ставлення до продукту. На кастингу ми могли спостерігати за цим – бувало, учасники вибігали в сльозах буквально через 10 секунд. Траплялося, що і шефи з досвідом виходили в сльозах, – розповіла керівник проекту Олена Синегіна

Алекс Якутов / Новий канал

Якщо забути, що учасники "Пекельної кухні" постійно перебувають під прицілом телекамер, можна вважати, що вони просто потрапили на стажування до одного з кращих шефів України. Але скористатися цим шансом, на жаль, вдалося не всім охочим: пройти кастинг у Якутова – те ще завдання!