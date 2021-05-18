Le Cordon Bleu по-українськи: Ольга Мартиновська запускає першу в Україні кулінарну академію

Суддя проєкту "Мастер Шеф. Професіонали", рестораторка та бренд-шефиня Ольга Мартиновська анонсувала відкриття Першої української кулінарної академії. Навчання в Першій українській кулінарній академії можуть пройти охочі зі всіх куточків світу.

Читайте також Ольга Мартиновська розповіла, як проходитиме навчання в Першій українській кулінарній академії

На своїй сторінці в інстаграм суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася переживаннями щодо стану кулінарної освіти в Україні. Дівчина вважає, що професія кухаря у нас недооцінена, тому Ольга Мартиновська взялася за її покращення в Україні.

Шеф-кухар Ольга Мартиновська / Фото Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська здобула перемогу у 3 сезоні кулінарного шоу "Мастер Шеф", відтоді дівчина пройшла навчання у престижній кулінарній школі у Франції та стала суддею проєкту "Мастер Шеф. Професіонали". Дівчина переймається неналежним ставленням до повноцінного навчання молодих кухарів та вирішила це змінити: навчити, надихнути та випустити талановитих кулінарів.

Що відомо про курс Першої української кулінарної академії

Кулінарний курс буде тривати 2 місяці в онлайн та офлайн форматах. Завдяки цьому, в академії зможуть пройти навчання люди з різних куточків світу, а охочих перейняти досвід в однієї з найкращих шеф-кухарок України та випускниці Le Cordon Bleu багато!

Суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська / Фото Ольга Мартиновська

Перед початком офіційної реєстрації на курс Ольга Мартиновська підготувала для всіх охочих невеличке додаткове безплатне навчання, котре триватиме три дні.

Після анонсу у соціальних мережах підписники не могли стримати емоцій радості та з нетерпінням чекають початку реєстрації на навчання.

Як потрапити на безплатний курс до Ольги Мартиновської

Першими у кулінарній академії займуть місця ті, хто пройде безплатну частину – три повноцінні уроки. І лише якщо залишаться місця, зареєструватися зможуть всі інші. Щоб зареєструватися на безплатний курс достатньо перейти на сайт Першої кулінарної академії.

Початок реєстрації на нього — 18 травня.

Для кого підходить навчання

Навчання у Першій кулінарній академії Ольги Мартиновської підходить для:

новачків;

кухарів-початківців;

любителів готувати для сім’ї;

власників малого кулінарного бізнесу.

Окрім теоретичної частини, основу курсу становитиме практична частина. Студенти зможуть отримати зворотний зв'язок від професійних шеф-кухарів, Ольги Мартиновської або ж самотужки перевірити себе по спеціальному сhef’s toolkit.

Ольга Мартиновська в процесі приготування їжі / Фото Ольга Мартиновська

Наявність фідбеку залежить від тарифу — доступні 4 варіанти.

Також дівчину підтримує її колега та друг Володимир Ярославський. Шеф-кухар поділився секретом, що підготував для найкращого учня кулінарної академії Ольги Мартиновської сюрприз – можливість пройти стажування у його новому закладі.

Тизер Ольги Мартиновської до відкриття Першої української кулінарної академії: