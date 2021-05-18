Читайте также Ольга Мартыновская рассказала, каким будет обучение в Первой украинской кулинарной академии

На своей странице в инстаграм судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась переживаниями о состоянии кулинарного образования в Украине. Девушка считает, что профессия повара у нас недооценена, поэтому Ольга Мартыновская взялась за ее улучшение в Украине.



Шеф-повар Ольга Мартыновская / Фото Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская победила в 3 сезоне кулинарного шоу "Мастер Шеф", с тех пор девушка прошла обучение в престижной кулинарной школе во Франции и стала судьей проекта "Мастер Шеф. Профессионалы". Девушка беспокоится о ненадлежащем отношении к полноценному обучению молодых поваров и решила это изменить: научить, вдохновить и выпустить талантливых кулинаров.

Что известно о курсе Первой украинской кулинарной академии

Кулинарный курс будет длиться 2 месяца в онлайн и офлайн форматах. Благодаря этому, в академии смогут пройти обучение люди из разных уголков мира, а желающих перенять опыт у одной из лучших шеф-поваров Украины и выпускницы Le Cordon Bleu много!



Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская / Фото Ольга Мартыновская

Перед началом официальной регистрации на курс Ольга Мартыновская подготовила для всех желающих небольшое дополнительное бесплатное обучение, которое продлится три дня.

После анонса в социальных сетях подписчики не могли сдержать эмоций радости и с нетерпением ждут начала регистрации на обучение.

Как попасть на бесплатный курс к Ольге Мартыновской

Первыми в кулинарной академии займут места те, кто пройдет бесплатную часть – три полноценных урока. И только если останутся места, зарегистрироваться смогут все остальные. Чтобы зарегистрироваться на бесплатный курс достаточно перейти на сайт Первой кулинарной академии.

Начало регистрации на него – 18 мая.

Кому подходит обучение

Обучение в Первой кулинарной академии Ольги Мартыновской подходит для:

новичков;

начинающих поваров;

любителей готовить для семьи;

владельцев малого кулинарного бизнеса.

Кроме теоретической части, основу курса составит практическая часть. Студенты смогут получить обратную связь от профессиональных шеф-поваров, Ольги Мартыновской или самостоятельно проверить себя по специальному сhef's toolkit.



Ольга Мартыновская в процессе приготовления пищи / Фото Ольга Мартыновская

Наличие фидбэка зависит от тарифа – доступны 4 варианта.

Также девушку поддерживает ее коллега и друг Владимир Ярославский. Шеф-повар поделился секретом, что подготовил для лучшего ученика кулинарной академии Ольги Мартыновской сюрприз – возможность пройти стажировку в его новом заведении.

Тизер Ольги Мартыновской к открытию Первой украинской кулинарной академии: