Петрушка: користь, шкода та калорійність

Чим корисна петрушка, яка кількість калорій та в яких стравах її використовують. Деталі – читайте у матеріалі.

Ароматна рослина містить багато вітамінів – А, С, В2, В9, РР, денну норму вітаміну К, а також фолієву кислоту та мікроелементи – магній, калій, фосфор, залізо, йод, антиоксиданти – флавоноїди, каротиноїди, білки, жири та вуглеводи.

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– користь

Вживання петрушки сприяє зміцненню організму, відновленню клітин, захист імунної та ендокринної систем, зміцнює судини, нервову систему, зміцнення кісток, здоров'я очей.

Пучок петрушки/ Фото Freepik

– калорійність

Низькокалорійна рослина містить на 100 грамів – 36 калорій.

Існує три види петрушки:

листова – найпопулярніший вид;

найпопулярніший вид; кучерява, яка поступається листовій, насиченістю аромату і пряністю смаку;

коренева у якій найбільше корисних речовин зберігається у корінні.

– протипоказання

Вживати у помірних кількостях. У рослині містяться ефірні олії, які у надмірній кількості можуть спричинити алергію, запаморочення, нудоту, висипи на шкірі.

Не можна вживати вагітним, мамам, що годують, особам з алергією на продукт, хворим з патологією нирок, при каменях у нирках, при циститі, проблемах печінки, при подагрі, нефриті, сечокам'яній хворобі. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

– як обирати та застосування в кулінарії

При купівлі у магазинах звертайте увагу на свіжість рослини. Пучок петрушки має бути сухим, без води, з приємним ароматом та рівномірним кольором.

Паста з петрушкою/ Фото Pexels

В кулінарії використовують петрушку для приготування салатів, супів, пасти, пирогів, соусів, додають до страв з м'яса, риби, овочів.

Найкраще додавати петрушку до страв перед подачею їх на стіл, не змішувати з майонезом або соусами.