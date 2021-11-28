Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився секретами приготування найкращого бісквіту. Як виявляється, немає жодних складних маніпуляцій – лише кілька простих правил.

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Яйця

Для пишного бісквіту потрібно, щоб яйця були кімнатної температури. Білки із жовтками можна не розділяти – так вдасться зекономити час. Якщо ж вирішили це зробити, то для збиття білків з цукром у стійкі піки потрібно мати сухий металевий посуд. Жовтки після збиття за консистенцією мають нагадувати крем.

Бісквіт – завжди хороша ідея / Фото Unsplash

Борошно

Неправильне додавання борошна в яєчну суміш – одна з найбільш поширених помилок. Якщо додати багато борошна одразу – суміш "впаде", і бісквіт буде не таким пишним. Тому варто додавати борошно поступово, маленькими порціями, та робити це максимально акуратно.

Аромат

Випічка – це завжди особливий запах. Не соромтеся шукати свій улюблений та експериментувати. Ваніль, кориця, імбир, мускатний горіх, цедра лимона – кожен з цих компонентів зробить бісквіт особливим.

Перемішування

Неквапливість – головний секрет вдалого тіста для бісквіту. Менше рухів – кращий результат. Силіконова лопатка – найкращий інструмент для повільного замішування, який точно не зашкодить тісту.