Пісні шоколадні кекси: домашній рецепт

Якщо думаєте, що приготувати до чаю. Ми підготували для вас рецепт шоколадних кексів до посту. Запишіть собі рецепт.

Пісні шоколадні кекси до чаю легкі та смачні. Сподобаються дітям і дорослим. За бажанням у тісто можете додати родзинки або горіхи.

Читайте також Рецепт пісного батончика з кокосом у шоколаді від Лізи Глінської

Рецепт кексів

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, перемішайте. додайте какао, цукор, ванільний цукор, соду з лимонним соком, воду, олію, перемішайте до однорідної консистенції. Форми змастіть олією. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30-35 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 200 грамів борошна;– 2-3 столові ложки какао;– 200 мілілітрів води;– 100 грамів цукру;– ванільний цукор;– 1/2 чайної ложки лимонного соку;– 100 мілілітрів соняшникової олії;– 1/2 чайної ложки соди.

Пісні шоколадні кекси/ Фото Freepik