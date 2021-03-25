Пісні шоколадні кекси: домашній рецепт

Якщо думаєте, що приготувати до чаю. Ми підготували для вас рецепт шоколадних кексів до посту. Запишіть собі рецепт.
Пісні шоколадні кекси до чаю легкі та смачні. Сподобаються дітям і дорослим. За бажанням у тісто можете додати родзинки або горіхи.
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Рецепт кексів
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 2-3 столові ложки какао;
– 200 мілілітрів води;
– 100 грамів цукру;
– ванільний цукор;
– 1/2 чайної ложки лимонного соку;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– 1/2 чайної ложки соди.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, перемішайте. додайте какао, цукор, ванільний цукор, соду з лимонним соком, воду, олію, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форми змастіть олією.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30-35 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Пісні шоколадні кекси/ Фото Freepik