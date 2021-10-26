Коли пекарські дріжджі ще не були відомі, хліб замішували на заквасці з шишок хмелю. Завдяки цьому хліб довго був свіжим, мав особливий запах та смак.
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Приготування такого хліба не потребує багато часу чи особливих вмінь, але дозволить потішити себе неймовірним смаком.
Рецепт хліба на хмелю
Особливий хліб / Фото Unsplash
Закваска
Інгредієнти
- 16 грам шишок хмелю;
- 400 мілілітрів гарячої води;
- 1 столова ложка меду;
- 150 грам житнього борошна.
Приготування
- Шишки хмелю заливаємо окропом, накриваємо та залишаємо на півгодини.
- Переціджуємо, додаємо борошно та мед.
- Накриваємо тканиною та залишаємо на дві доби (процес продіння коливається від температури у приміщенні).
- Переливаємо у слоїк, накриваємо кришкою з отворами та ставимо у холодильник.
Опара
Інгредієнти
- 1 склянка пшеничного борошна;
- 3 склянки гарячої води;
- 4 столові ложки хмелевої закваски.
Приготування
- Додаємо в борошно гарячу воду та перемішуємо. Коли борошно підстигне – додаємо закваску.
- Накриваємо тканиною та залишаємо на 3 – 4 години.
Тісто
Інгредієнти
- 800 грам пшеничного борошна;
- півсклянки води;
- 1 чайна ложка солі.
Приготування
- Вливаємо до борошна воду та опару, додаємо сіль. Місимо тісто 10 хвилин.
- Накриваємо та залишаємо на 10 – 12 годин або ніч.
- Вимішуємо тісто на стільниці, трішки підсипаючи борошно. Формуємо хліб та накриваємо його тканиною.
- Нагріваємо у духовці порожню гусятницю 45 хвилин при температурі 230 градусів.
- Кладемо хліб у гарячу гусятницю та випікаємо 45 хвилин при тій же температурі.
- Виключаємо духовку, але не виймаємо хліб ще 30 хвилин.
- Виймаємо хліб, замотуємо у тканину та чекаємо, доки вистигне.
Смачного!