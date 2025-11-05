На шедевр здатен кожен: готуємо знаменитий пляцок "Чорнобривці" з Лілією Цвіт

Свята вже не за горами, а це означає, що пора вправлятися у приготуванні пляцків. Ну і смаколик у холодильнику точно не буде зайвим!

Пляцок "Чорнобривці" – це велика порція солодкої насолоди, встояти перед якою буде просто неможливо. Особливо ефектно він виглядатиме на святковому столі, але 24 Канал пропонує провести "репетицію" та спробувати його приготувати за рецептом Лілії Цвіт.

Як приготувати пляцок "Чорнобривці"?

Час : 2,5 години

: 2,5 години Порцій: 12

Інгредієнти:

тісто:

– 800 грамів борошна;

– 350 грамів маргарину;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 400 грамів сметани;

– 50 грамів какао;

– 150 грамів цукру;

макова маса:

– 350 грамів маку;

– 100 грамів масла;

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

кокосова начинка:

– 200 грамів кокосової стружки;

– 6 білків;

– 200 грамів цукру;

– 1 упаковка ванільного цукру;

– 50 грамів крохмалю;

крем:

– 6 жовтків;

– 160 грамів цукру;

– 1 упаковка ванільного цукру;

– 30 грамів крохмалю;

– 300 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка цедри апельсина;

– 400 грамів масла.

Як приготувати пляцок "Чорнобривці": відео

Приготування:

Змішайте борошно, розпушувач і какао. Додайте маргарин і розітріть усе до крихт. Всипте цукор, покладіть сметану та швидко замісіть тісто. Розділіть його на 8 частин: чотири покладіть у холодильник, решту – в морозильну камеру на 2 години. Для макової начинки перемеліть і запарте мак, відцідіть, додайте цукор, розтоплене масло та яйця, добре перемішайте. Для кокосової начинки збийте білки з цукром і ваніліном до стійкої піни. Додайте кокосову стружку, перемішайте, всипте крохмаль і знову коротко збийте. Розкачайте одну частину тіста з холодильника, викладіть у форму. Послідовно нанесіть макову та кокосову начинки, зверху натріть охолоджене тісто з морозилки. Випікайте при 180 градусах близько 40 хвилин. Повторіть, щоб отримати чотири коржі, і дайте їм повністю охолонути. Для крему збийте жовтки з крохмалем, молоком і цукром, проваріть на малому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Остудіть, збийте з м’яким маслом і цедрою. Зберіть пляцок, змащуючи коржі кремом. Обмажте боки, поставте в холодильник на 12 годин

Чим прикрасити пляцок?

Найпростіший варіант – глазур з шоколаду. Усе, що потрібно – змішати какао з цукром та водою і розтопити на водяній бані. Ще треба додати трішки олії, щоб глазур мала блиск та легко наносилася на пляцок. Головне – не доводити її до кипіння, радить портал Cookpad.

