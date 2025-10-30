Реберця в пікантному маринаді, який зберігає соковитість мʼяса та дарує йому особливі оригінальні нотки – це чудова ідея у будь-якому випадку. 24 Канал пропонує відтворити одну з улюблених мʼясних страв за рецептом порталу Shuba.

Як смачно приготувати ребра у духовці?

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячих ребер;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки меленого перцю;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка меду;

– 1 столова ложка кетчупу;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 столова ложка олії.

Приготування:

Ребра добре промийте й обсушіть паперовим рушником. Якщо з внутрішнього боку є тонка срібляста плівка, обов’язково зніміть її. Далі приготуйте маринад: у мисці змішайте сіль, перець, соєвий соус, мед, кетчуп, гірчицю, олію та спеції до смаку. Ретельно натріть ребра з усіх боків підготовленою сумішшю й залиште маринуватися на пів години при кімнатній температурі. Якщо не маєте меду, замініть його будь-яким сиропом або цукром. Після цього щільно загорніть ребра у фольгу, щоб не витікав сік. Можете запікати їх цілим шматком або розрізати на кілька частин для зручності. Викладіть у форму чи на деко та поставте в духовку, розігріту до 160 – 170 градусів. Запікайте приблизно дві години, щоб м’ясо стало м’яким і соковитим. Потім обережно розгорніть фольгу, злийте зайвий жир і поверніть ребра у духовку ще на 10 – 15 хвилин при температурі 200 градусів або під гриль, щоб утворилася апетитна рум’яна скоринка. Не перетримуйте ребра на фінальному етапі, адже без фольги м’ясо може пересушитися. Готові реберця виходять ароматними, ніжними та з легкою карамельною скоринкою.

