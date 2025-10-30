Реберця в пікантному маринаді, який зберігає соковитість мʼяса та дарує йому особливі оригінальні нотки – це чудова ідея у будь-якому випадку. 24 Канал пропонує відтворити одну з улюблених мʼясних страв за рецептом порталу Shuba.
Читайте також Ви постійно його готуватиме замість "Олівʼє": шедевральний салат з ковбасою та куркою
Як смачно приготувати ребра у духовці?
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячих ребер;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки меленого перцю;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка кетчупу;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Ребра добре промийте й обсушіть паперовим рушником. Якщо з внутрішнього боку є тонка срібляста плівка, обов’язково зніміть її.
- Далі приготуйте маринад: у мисці змішайте сіль, перець, соєвий соус, мед, кетчуп, гірчицю, олію та спеції до смаку. Ретельно натріть ребра з усіх боків підготовленою сумішшю й залиште маринуватися на пів години при кімнатній температурі.
- Якщо не маєте меду, замініть його будь-яким сиропом або цукром.
- Після цього щільно загорніть ребра у фольгу, щоб не витікав сік. Можете запікати їх цілим шматком або розрізати на кілька частин для зручності.
- Викладіть у форму чи на деко та поставте в духовку, розігріту до 160 – 170 градусів.
- Запікайте приблизно дві години, щоб м’ясо стало м’яким і соковитим.
- Потім обережно розгорніть фольгу, злийте зайвий жир і поверніть ребра у духовку ще на 10 – 15 хвилин при температурі 200 градусів або під гриль, щоб утворилася апетитна рум’яна скоринка.
- Не перетримуйте ребра на фінальному етапі, адже без фольги м’ясо може пересушитися. Готові реберця виходять ароматними, ніжними та з легкою карамельною скоринкою.
А ще вам може підійти рецепт з TikTok cook_julija_simonchuk.
Що подати з ребрами?
Смачний салат – завжди гарне рішення до мʼясних страв.
А ще з ребрами можуть гарно смакувати мариновані печериці.