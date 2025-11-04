Якщо вам подобається торт "Наполеон", то цей десерт точно увійде в перелік ваших улюблених смаколиків. Ви відчуєте особливу насолоду, не витрачаючи при цьому багато часу та зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати турецький молочний десерт?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 склянки кокосової стружки;
– волоські горіхи;
заварний крем:
– 1 літр молока;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1 пачка ваніліну;
крем:
– 170 мілілітрів

Приготування:

