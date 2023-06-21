Краще не розкажуть навіть бабусі: що потрібно робити з піною на варенні

Літо у розпалі, а це означає, що заготівля варення теж проходить дуже активно. Під час готування варення утворюється піна, і думок щодо неї більше, аніж безліч.

Кожен, хто бодай один раз в житті варив варення, знає, що зверху утворюються пухирці, а згодом пінка. Це – пектин, який є природнім згущувачем для фруктів та ягід, але от запитання: потрібно його забирати чи залишати?

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Насправді є "за" та "проти" для кожного з варіантів. Які аргументи будуть дієвими саме для вас – обирайте самі.

Коли піну краще забрати

Якщо ви женетеся за естетичним виглядом варення – беріть у руки шумівку. Піна світліша ха саме варення, тому якщо її залишити, то воно виглядатиме каламутним.

Окрім того, піна скоротить термін зберігання варення, адже вона – це просто бульбашки повітря. Коли вони полопають, то всередині будуть пустоти, які є дуже сприятливим середовищем для бактерій.

Також разом з піною на поверхню випливають домішки, як от відцвіла квітка, листя чи волоски мішковини з цукру. Це все краще прибрати, адже апетитності страві воно не додає.

Коли піну забирати не варто

Якщо ви плануєте зберігати варення у холодильнику і не надто тривалий термін, то бігати до плити з шумівкою не варто. Особливо це зайве, якщо ви хочете його спожити впродовж місяця.

Інших причин залишати піну на варенні просто не існує. Тому обирайте опції, які до вподоби саме вам, і ласуйте варення з улюбленими стравами.