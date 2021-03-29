Правда чи міф: що ви знаєте про куряче м'ясо – тест

Джерело:24 канал
Пройдіть тест та дізнайтесь, які з цих тверджень про курятину є правдою, а які – міфом.
Курятина – м'ясо, яке найчастіше можна побачити на столах українців. Однак попри таку популярність і наявність новітніх досліджень, які засвідчують надзвичайну користь цього продукту, ми й досі віримо у поширені твердження, які ніколи не були правдою або втратили свою актуальність багато років тому.
Хтось переконаний, що курятина не містить достатньої кількості необхідних поживних речовин, інші ж – що птиця на всіх українських птахофабриках вирощується із застосуванням антибіотиків та гормонів росту. Спробуймо з'ясувати, як усе є насправді.
Пройдіть тест на знання фактів про куряче м'ясо:
Публікація розроблена за підтримки ТМ "Наша Ряба".