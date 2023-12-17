Зі згущеним молоком та горіхами: як приготувати святові пундики
17 грудня 2023, 18:23Читать новость на русском
Джерело:Сайт Євгена Клопотенка
У передсвятковій метушні кожна господиня гадає, який десерт обрати, щоб гості залишилися у захваті? Пундики або пончики — це ваш квиток на потяг солодкої ностальгії за дитинством.
Пундики з горіхами та сиром готувати досить просто. А найголовніше економно — всі інгредієнти вже точно є у вашому холодильнику.
Цікаво Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята
Рецепт пундиків
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 50 грамів волоських горіхів;
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– ⅓ чайні ложки солі;
– 150 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 250 мілілітрів олії для смаження\фритюру;
– 150 мілілітрів згущеного молока.
Приготування:
- У розігріту до 170 градусів духовку поставте запікати горіхи (приблизно на 10 хвилин).
- У великій мисці зєднайте сир, яйця та горіхи.
- Збийте їх блендером в однорідну масу.
- Перекладіть сирно-яєчну масу із чаші блендера до великої миски, додайте до неї 150 грамів просіяного борошна, розпушувач, цукор, сіль та замісіть тісто.
- Змащеними в олії руками сформуйте невеличкі кульки.
- Розігрійте олію у фритюрі чи каструлі.
- Викладіть пундики в олію та смажте до золотавого кольору, на середньому вогні та постійно помішуючи.
- Готові пундики викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Для подачі полийте їх згущеним молоком.