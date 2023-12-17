Зі згущеним молоком та горіхами: як приготувати святові пундики

17 грудня 2023, 18:23
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Джерело:

Сайт Євгена Клопотенка

У передсвятковій метушні кожна господиня гадає, який десерт обрати, щоб гості залишилися у захваті? Пундики або пончики — це ваш квиток на потяг солодкої ностальгії за дитинством.

Пундики з горіхами та сиром готувати досить просто. А найголовніше економно — всі інгредієнти вже точно є у вашому холодильнику.

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Рецепт пундиків

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів волоських горіхів;
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– ⅓ чайні ложки солі;
– 150 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 250 мілілітрів олії для смаження\фритюру;
– 150 мілілітрів згущеного молока.

Приготування:

  1. У розігріту до 170 градусів духовку поставте запікати горіхи (приблизно на 10 хвилин).
  2. У великій мисці зєднайте сир, яйця та горіхи.
  3. Збийте їх блендером в однорідну масу.
  4. Перекладіть сирно-яєчну масу із чаші блендера до великої миски, додайте до неї 150 грамів просіяного борошна, розпушувач, цукор, сіль та замісіть тісто.
  5. Змащеними в олії руками сформуйте невеличкі кульки.
  6. Розігрійте олію у фритюрі чи каструлі.
  7. Викладіть пундики в олію та смажте до золотавого кольору, на середньому вогні та постійно помішуючи.
  8. Готові пундики викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Для подачі полийте їх згущеним молоком.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська