Пундики с орехами и сыром готовить довольно просто. А самое главное экономно – все ингредиенты уж точно есть в вашем холодильнике.
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Рецепт пундиков
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- В разогретую до 170 градусов духовку поставьте запекать орехи (приблизительно на 10 минут).
- В большой миске соедините творог, яйца и орехи.
- Взбейте их блендером в однородную массу.
- Переложите творожную массу из чаши блендера в большую миску, добавьте к ней 150 грамм просеянной муки, разрыхлитель, сахар, соль и замесите тесто.
- Смазанными в масле руками сформуйте небольшие шарики.
- Разогрейте масло во фритюре или в кастрюле.
- Выложите пундики в масло и жарьте до золотистого цвета, на среднем огне и постоянно помешивая.
- Готовые пундики выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Для подачи полейте их сгущенкой.