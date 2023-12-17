Пундики с орехами и сыром готовить довольно просто. А самое главное экономно – все ингредиенты уж точно есть в вашем холодильнике.

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Рецепт пундиков

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В разогретую до 170 градусов духовку поставьте запекать орехи (приблизительно на 10 минут).
  2. В большой миске соедините творог, яйца и орехи.
  3. Взбейте их блендером в однородную массу.
  4. Переложите творожную массу из чаши блендера в большую миску, добавьте к ней 150 грамм просеянной муки, разрыхлитель, сахар, соль и замесите тесто.
  5. Смазанными в масле руками сформуйте небольшие шарики.
  6. Разогрейте масло во фритюре или в кастрюле.
  7. Выложите пундики в масло и жарьте до золотистого цвета, на среднем огне и постоянно помешивая.
  8. Готовые пундики выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Для подачи полейте их сгущенкой.