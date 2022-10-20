У разі дефіциту: рецепт найпростішого хліба - печемо на сковороді

Хліб – обов'язкова частина кожної трапези, у разі надзвичайної ситуації це перше, що зникає з полиць магазинів. Дізнайтеся простий рецепт домашнього дріжджового хліба, який можна випікати як у духовці, так і на пательні.

Смачний і ароматний хліб – це те, що можна спекти самому, але не у всіх є на це час. Рецепт швидкого хліба на сковороді завжди вдається і смакує всім без винятку, тож спробуйте скористатися цим рецептом та більше ніколи не турбуйтеся про наявність хліба на прилавках магазинів.

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Рецепт простого хліба

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Хліб усьому голова / Фото unsplash

Інгредієнти:

500 грамів будь-якого пшеничного борошна;

330 мілілітрів теплої води;

10 грамів солі;

5 грамів сухих дріжджів або 15 грамів свіжих;

олія для змащування форми та хліба.

Приготування:

Розчиніть у теплій воді сіль та дріжджі, додайте борошно та замісіть однорідне еластичне тісто. Розділіть тісто на дві рівні частини і сформуйте дві кульки. Відставте на пів години, щоб тісто "піднялося". Сковороду акуратно змастіть олією. Викладіть тісто на злегка розігріту сковороду і випікайте на середньому вогні під кришкою з кожного боку впродовж 12 – 15 хвилин. Перш ніж перевернути хліб, злегка змастіть його олією. Куштуйте хліб тільки після того, як він повністю охолоне.

Смачного!