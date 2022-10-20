У разі дефіциту: рецепт найпростішого хліба - печемо на сковороді
20 жовтня 2022 , 16:30Читать новость на русском
Джерело:news cafe
Хліб – обов'язкова частина кожної трапези, у разі надзвичайної ситуації це перше, що зникає з полиць магазинів. Дізнайтеся простий рецепт домашнього дріжджового хліба, який можна випікати як у духовці, так і на пательні.
Смачний і ароматний хліб – це те, що можна спекти самому, але не у всіх є на це час. Рецепт швидкого хліба на сковороді завжди вдається і смакує всім без винятку, тож спробуйте скористатися цим рецептом та більше ніколи не турбуйтеся про наявність хліба на прилавках магазинів.
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Рецепт простого хліба
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Хліб усьому голова / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 500 грамів будь-якого пшеничного борошна;
- 330 мілілітрів теплої води;
- 10 грамів солі;
- 5 грамів сухих дріжджів або 15 грамів свіжих;
- олія для змащування форми та хліба.
Приготування:
- Розчиніть у теплій воді сіль та дріжджі, додайте борошно та замісіть однорідне еластичне тісто.
- Розділіть тісто на дві рівні частини і сформуйте дві кульки. Відставте на пів години, щоб тісто "піднялося".
- Сковороду акуратно змастіть олією.
- Викладіть тісто на злегка розігріту сковороду і випікайте на середньому вогні під кришкою з кожного боку впродовж 12 – 15 хвилин.
- Перш ніж перевернути хліб, злегка змастіть його олією.
- Куштуйте хліб тільки після того, як він повністю охолоне.
Смачного!