Домашні макарони: рецепт італійської пасти, її зберігання та правила варіння

Рецепт приготування домашньої пасти, як у ресторані тепер доступний і для вас. Володимир Ярославський розповів всі важливі нюанси приготування макаронів, починаючи від тіста до правильного зберігання в холодильнику.

Що може бути смачніше за домашню пасту приготовану своїми руками? Мабуть, нічого! Якщо ви поділяєте нашу думку тоді цей рецепт саме для вас. Адже сам суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський навчить вас, як правильно готувати італійські макарони вдома.

Читайте також Смажимо шашлик у Львові: ТОП-6 локацій, де можна чудово відпочити на природі

До речі, вийдуть вони в рази смачнішими ніж ви купуєте в магазині. Отож, нумо готувати та ласувати домашніми наїдками разом з професійним шефом в себе вдома.



Паста з грибами / Фото Володимира Ярославського

Правила приготування італійської пасти (макаронів)

Придбайте борошно твердих сортів грубого помолу – семола. Саме з ним ваші макарони при варінні будуть дуже м'якими, не будуть вбирати велику кількість води.

Не використовуйте рослинну олію при приготуванні макаронів.

Промивати макаронні вироби не потрібно. Пасту варять у великій кількості підсоленої води. Зазвичай 20 грамів солі на літр води.

Рецепт домашніх макаронів

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 3



Паста зі шпинату / Фото Володимира Ярославського

Ретельно перемішайте яйця виделкою. Насипте борошно в миску. Влийте в центр борошна яйця та замісіть тісто. Залишіть тісто на 30 хвилин в холодильнику. Обов'язково загорніть його в шар харчової плівки. Розкачайте тісто руками або спеціальною машинкою для пасти. Наріжте потрібним вам способом та відваріть у підсоленій воді.

– 600 г борошна семола;– 150 г яєчного білка;– 150 г яєчних жовтків.

Чорні макарони можна приготувати додавши 16 грамів чорнила каракатиці. Також до тіста можна додавати різні барвники зі шпинату, буряка, моркви, або спіруліну.

Не забудьте готову, нарізану пасту трохи присипати борошном, тоді її можна зберігати розділену по порціях в морозилці, у звичайному, щільно зав'язаному пакеті.