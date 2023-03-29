Не повторюйте цих помилок – рецепт класичного бісквіта
29 березня 2023, 10:39Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Запорукою вдалої випічки є перевірений та достовірний рецепт основи десерту – бісквітного коржа. У нас є рецепт бісквіта, який вдасться з першого разу.
Ідеальний класичний бісквіт можна приготувати за годину та без зайвих складнощів. Головне дотримуватися простих правил і результат гарантований.
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Такі бісквітні коржі підійдуть для приготування високих тортів, адже вони надзвичайно пухкі та повітряні. Додатково їх можна просочити цукровим сиропом, а тоді вже викладати крем.
Рецепт бісквіта
- Час: 1 година (ніч в холодильнику)
- Порції: 1
Приготування:
- Авторка готувала бісквіт на форму 21 сантиметр діаметром. Якщо у вас звичайна роз’ємна форма, висота стінок якої 6 – 8 сантиметрів – бісквіт на 5 яєць.
- ️Вмикаємо духовку на 170 градусів.
- ️З'єднуємо яйця кімнатної температури з цукром і збиваємо 20 хвилин. Яєчна піна має бути густа, пишна і після збивання ще хвилину візерунок має триматись на поверхні яєчній.
- ️З'єднуємо борошно і крохмаль, вводимо його в збиті яйця 3 – 4 частинами, перемішуємо силіконовою лопаткою, щоб тісто не втратило повітряність.
- ️Готове тісто переливаємо в роз'ємну форму застелену пергаментом або - в металеве кільце з фольгою. Форму нічим не змазуємо, бісквіт при випіканні "чіпляється" за стінки форми і росте.
- ️Відразу кладемо форму з бісквітом в попередньо розігріту до 170 градусів духовку. Середній рівень, режим верх-низ без обдуву. Випікаємо 40 – 45 хвилин.
- ️Виймаємо з духовки бісквіт, перевертаємо догори дном на решітку, через 10 хвилин знімаємо фольгу чи пергамент з дна і повністю охолоджуємо.
- ️Охоловши, розрізаємо бісквіт з форми, проводячи ножем по стінках форми. Обережно замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник мінімум на 8 годин. Таким чином волога в бісквіті рівномірно розподілиться, і він буде легко нарізатись.
Смачного!