Чи треба варити кус кус – ідеальний варіант гарніру за лічені хвилини

Серед безлічі гарнірів не потрібно забувати і за таку кашу, як кус кус. Вона не тільки ситна та корисна, а й надзвичайно швидка у приготуванні.

24 канал підготував рецепт приготування каші кус кус, яка не тільки стане чудовим гарніром до будь-якої страви, а й зекономить час на кухні.

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Кус кус – це ідеальний гарнір, який виручає коли не має часу, а потрібно швидко перекусити. Принцип приготування цієї каші доволі простий: запарюєте під кришкою та подаєте до столу. Смак каші приємний, а консистенція розсипчаста.

Рецепт приготування каші кус кус

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

– 1 склянка кус кусу;– 1 склянка окропу чи бульйону;– сіль;– чорний мелений перець;– вершкове масло.

Приготування:

Доводимо воду до кипіння. Також запарювати кус кус можна на овочевому чи м'ясному бульйоні, навіть на молоці. Кус кус запарюють окропом у співвідношенні 1:1 у каструлі з кришкою.

Після того, як заллєте кускус окропом, посоліть та поперчіть його до смаку, перемішайте виделкою та накрийте кришкою на 5 – 7 хвилин. Довше готувати кашу не потрібно, адже вона може злипнутися і зіпсується її консистенція.

Щоб крупа швидко запарилась, рідина має бути розігріта до 98 градусів.

Наприкінці додайте вершкове масло та подавайте страву до столу.

Смачного!

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