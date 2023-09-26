Макарони завжди були доступним та бюджетним варіантом швидкого обіду чи вечері. Їх можна подавати з сиром, овочами, м'ясом чи рибою. З макаронів готують як солодкі, так і гострі запіканки.

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Ми пропонуємо спробувати приготувати їх з особливим соусом з печених овочів: томатів та перців.

Рецепт макаронів з томатним соусом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для соусу:

– 3 болгарських перці;

– 2 великі томати або чері замість них;

– 2 головки часнику;

– середньої гостроти перчик;

– олія та духмяні трави, сіль;

– 50 – 70 грамів вершків.

Приготування:

Розрізаємо солодкі перці навпіл і видаляємо насіння й серединку. Викладаємо їх на фольгу і деко вверх шкіркою. Туди ж цілі томати, надрізану головку часнику з олією, додаємо гострий перчик та трави. Присмачуємо все спеціями і поливаємо олією.

Запікаємо овочі під верхнім грилем 20 хвилин, поки шкірка перців не почорніє. Накриваємо харчовою плівкою і даємо охолонути.

Солодкі перці та томати зачищаємо від шкірки, часник вичавлюємо. Все збираємо у блендері, навіть сік, який утворився поки овочі запікались, бо він дуже ароматний.

Перебиваємо все в однорідну суміш.

На сковорідці обсмажуємо 100 грамів бекону, виливаємо туди ж овочевий соус, при необхідності додаємо сіль, трішки чебрецю чи орегано. Вливаємо вершки. Соус готовий!

Для макаронів відварюємо їх у киплячій підсоленій воді до готовності. Зціджуємо воду.

Перекладаємо їх в сковорідку з соусом, додаю ще трохи води, щоб був навіть трошки рідкуватий соус, адже вироби швидко всотують вологу.

Натираємо сир та перемішуємо все. Дуже смачно додати порвані листочки базиліку й трішки зверху запашної олії.

Смачного!

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