Макарони завжди були доступним та бюджетним варіантом швидкого обіду чи вечері. Їх можна подавати з сиром, овочами, м'ясом чи рибою. З макаронів готують як солодкі, так і гострі запіканки.

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Ми пропонуємо спробувати приготувати їх з особливим соусом з печених овочів: томатів та перців.

Рецепт макаронів з томатним соусом

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Розрізаємо солодкі перці навпіл і видаляємо насіння й серединку. Викладаємо їх на фольгу і деко вверх шкіркою. Туди ж цілі томати, надрізану головку часнику з олією, додаємо гострий перчик та трави. Присмачуємо все спеціями і поливаємо олією.
  • Запікаємо овочі під верхнім грилем 20 хвилин, поки шкірка перців не почорніє. Накриваємо харчовою плівкою і даємо охолонути.
  • Солодкі перці та томати зачищаємо від шкірки, часник вичавлюємо. Все збираємо у блендері, навіть сік, який утворився поки овочі запікались, бо він дуже ароматний.
  • Перебиваємо все в однорідну суміш.
  • На сковорідці обсмажуємо 100 грамів бекону, виливаємо туди ж овочевий соус, при необхідності додаємо сіль, трішки чебрецю чи орегано. Вливаємо вершки. Соус готовий!
  • Для макаронів відварюємо їх у киплячій підсоленій воді до готовності. Зціджуємо воду.
  • Перекладаємо їх в сковорідку з соусом, додаю ще трохи води, щоб був навіть трошки рідкуватий соус, адже вироби швидко всотують вологу.
  • Натираємо сир та перемішуємо все. Дуже смачно додати порвані листочки базиліку й трішки зверху запашної олії.

Смачного!