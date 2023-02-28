Рецепт піци на лаваші за лічені хвилини

Щоб приготувати класичну італійську піцу потрібно добряче заморочитися з тістом, а от з цим варіант у вас не виникне жодних труднощів.

Піца на лаваші замість дріжджового тіста готується буквально за 15 хвилин. Ми пропонуємо вас класичну домашню начинку до страви, але ви можете змінювати інгредієнти на власний розсуд.

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До прикладу, ми обожнюємо піцу з ковбасою салямі, гострим перцем чилі та помідорами, також смачно буде з мисливськими ковбасками, печерицями та оливками. Комбінуйте продукти та насолоджуйтеся стравою з всією родиною.

Рецепт піци на лаваші за 15 хвилин

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

– упаковка круглого лаваша;– кетчуп;– твердий сир;– сухі італійські трави;– куряче філе;– консервована кукурудза;– помідори;– печериці.

Приготування:

️Духовку розігріваємо до 190 градусів.

️Викладаємо один лаваш на пергамент, посипаємо сиром, накриваємо другим лавашем.

Викладаємо начинку: змащуємо кетчупом, посипаємо натертим сиром та додаємо курочку, овочі. Посипаємо все сухими травами.

️Запікаємо при 190 градусах 10 хвилин.

️Можна й звичайний лаваш взяти, тоді піца буде прямокутна чи квадратна.

Смачного!