Справжній грузинський соус з українських продуктів: рецепт сацебелі

Витончене поєднання стиглих помідорів, перцю, часнику, трав та спецій в одній страві, точніше соусі. Так, мова йде про зірку грузинської кухні – соус сацебелі.

Сацебелі перекладається, як "соус". Це густий кислувато-солодкий гострий соус з ароматом прянощів. Батьківщиною його вважається сонячна Грузія, де жодне застілля або свято не обходяться без цієї страви.

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Зазвичай його подають до м'яса, але він чудово смакує також і зі звичайним хлібом чи з овочами.

Рецепт сацебелі

Час: 2 години

2 години Порції: 10

_ 1 кілограм помідорів;– 300 грамів солодкого перцю;– 1 перець чилі;– 1 чайна ложка меленого коріандру;– 50 грамів зелені;– 5 зубчиків часнику;– 1 чайна ложка солі;– 2 чайні ложки цукру.

Приготування:

Ретельно миємо овочі, видаляємо плодоніжки з помідорів. Нарізаємо їх великими шматками, а перець на 3 – 4 частини.

Промиті стручки гострого червоного перцю розрізаємо навпіл і видаляємо насіння. Зелень добре промиваємо та обсушуємо рушником від зайвої вологи.

Підготовлені інгредієнти, крім часнику, перекладаємо до чаші кухонного комбайна, або до м'ясорубки..

Переливаємо вміст чаші у відповідну каструлю для варіння з товстим дном. Доводимо до кипіння на повільному вогні. Варимо соус 20 хвилин.

Додаємо коріандр та продовжуємо варити ще 30 – 40 хвилин на середньому вогні. Час уварювання залежить від соковитості помідорів і кожен буде різний. Чим вони соковитішими, тим більше соку буде в соусі, відповідно, знадобиться більше часу, щоб отримати густіший соус, і навпаки.

Коли соус достатньо уваритися і загусне, саме час додати сіль і цукор. Почніть підсипати спеції починаючи з однієї чайної ложки і доводити до бажаного смаку.

Очищений раніше часник подрібнюємо на дрібній тертці, додаємо до соусу та перемішуємо. Прогріваємо близько п'яти хвилин, щоб часник не втратив свій аромат.

Кришки та банки стерилізуємо. У чисту суху тару розфасовуємо гарячу заготовку і щільно закриваємо кришками. Перевертаємо та залишаємо охолоджуватися.

Смачного!

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