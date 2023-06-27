Маринована черешня – це легко, незвично і смачно! Таку закрутку можна використовувати на канапки, до брускет з крем-сиром чи маслом.

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Смакуватиме маринована черешня також з в'яленим м'ясом, нарізкою сирів асорті чи до розсільних сирів. Для маринаду вам потрібні звичайні інгредієнти: яблучний чи винний оцет, спеції.

Рецепт маринованої черешні

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів черешні без кісточок.

Для холодного маринаду:

– 20 грамів яблучного або винного оцту, можна лимонний сік

– 30 грамів цукру

– 200 грамів води

– 1 столова ложка суміші 5 перців;

– декілька гвоздик та коріандр.

Приготування:

Очищаємо черешню від кісточок розділяючи на половинки.

Для холодного маринаду змішуємо всі інгредієнти та куштуємо на смак. Має бути приємний, ледь кисленький і солодкуватий смак.

Стерилізовану баночку добре наповнюємо черешнею, заливаємо холодним маринадом і даємо постояти 2 – 3 години.

Для яскравості смаку, маринад зі спеціями можна довести майже до кипіння і охолодити – тоді смак спецій буде більш насиченим.

️Ще можна використовувати, за бажанням, листя шавлії, чебрець.

Для тостів з білого хліба нарізаємо красиві скибки, злегка змащуємо вершковим маслом з однієї сторони і запікаємо під верхнім грилем на 220 градусів – швидко до рум’яності. Можна таке ж саме робити в тостері та використовувати олію замість масла.

На тости намазуємо крем-сир або страчателу, зверху кладемо черешню, добре поливаємо свіжим медом.

Смачного!

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