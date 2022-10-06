Мрія кожної дитини: торт з кукурудзяних паличок та згущенки

Від чого ніколи не відмовиться дитина? Правильно, від вареної згущенки та кукурудзяних паличок. А що, якщо ми об'єднаємо ці інгредієнти в один смачний десерт? Смакота!

Смачний та швидкий торт з кукурудзяних паличок та вареного згущеного молока стане у пригоді всім батькам та любителям солодкого.

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Щоб приготувати такий торт, вам потрібно мінімум продуктів та кулінарних навичок. Торт без духовки, складних кондитерських маніпуляцій та технік.

Український шеф-кухар та фіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону виховує донечку та сина. Він знає, що полюбляють його діти та, як догодити їм всього за годинку-дві. Кулінар поділився смачним та швидким рецептом солодкого торта з кукурудзяних паличок та вареної згущонки.

Рецепт торта з кукурудзяних паличок та згущеного молока

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 6

– 150 грамів кукурудзяних паличок;– 250 грамів вареної згущонки;– 150 грамів вершкового масла;– 100 грамів улюблених горіхів (волоські, мигдаль, або фундук).

Приготування:

У мисці змішайте вершкове масло та варене згущене молоко. Відправте все на парову баню та перемішуйте до рідкого однорідного стану.

Кожну кукурудзяну паличку розріжте навпіл. Горіхи подрібніть ножем.

Змішайте всі інгредієнти та втрамбуйте у роз'ємну круглу форму. Накрийте шаром харчової плівки та відправте торт до холодильника на кілька годин.

Дістаньте торт, наріжте порційними шматками та насолоджуйтеся.

Смачного!