Мрія кожної дитини: торт з кукурудзяних паличок та згущенки

6 жовтня 2022 , 16:11
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Джерело:

інстаграм Миколи Люлька

Від чого ніколи не відмовиться дитина? Правильно, від вареної згущенки та кукурудзяних паличок. А що, якщо ми об'єднаємо ці інгредієнти в один смачний десерт? Смакота!

Смачний та швидкий торт з кукурудзяних паличок та вареного згущеного молока стане у пригоді всім батькам та любителям солодкого.

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Щоб приготувати такий торт, вам потрібно мінімум продуктів та кулінарних навичок. Торт без духовки, складних кондитерських маніпуляцій та технік. 

Український шеф-кухар та фіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону виховує донечку та сина. Він знає, що полюбляють його діти та, як догодити їм всього за годинку-дві. Кулінар поділився смачним та швидким рецептом солодкого торта з кукурудзяних паличок та вареної згущонки.

Рецепт торта з кукурудзяних паличок та згущеного молока

  • Час: 1 – 2 години
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 150 грамів кукурудзяних паличок;
 – 250 грамів вареної згущонки;
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 100 грамів улюблених горіхів (волоські, мигдаль, або фундук).

Приготування:

  • У мисці змішайте вершкове масло та варене згущене молоко. Відправте все на парову баню та перемішуйте до рідкого однорідного стану.
  • Кожну кукурудзяну паличку розріжте навпіл. Горіхи подрібніть ножем.
  • Змішайте всі інгредієнти та втрамбуйте у роз'ємну круглу форму. Накрийте шаром харчової плівки та відправте торт до холодильника на кілька годин.
  • Дістаньте торт, наріжте порційними шматками та насолоджуйтеся.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак