Рецепти печива на кожен день: рогалики, горішки зі згущенкою, бананчики, брауні та альфахорес
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Жодне застілля не обходиться без солодкого. Якщо у вас не має часу або охоти готувати пишні торти чи пляцки, пропонуємо вам спекти печиво з начинкою. Не хвилюйтеся, про вибір та різноманітні смаки подбала кондитерка Ліза Глінська! Її рецепти смачного печива з начинками на вибір, – читайте далі в матеріалі.
Оберіть печиво, що вам довподоби та гайда готувати разом з нами! А за рецепти дякуємо талановитій українській кондитерці Лізі Глінській – вони дуже апетитні та випічка завжди виходить, наче з магазину.
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Рецепт брауні з ганашем та малиною
- Час: 8 – 12 годин
- Порції: 8 – 10
Печиво брауні / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 200 г чорного шоколаду;
– 50 г вершкового масла;
– 2 яйця;
– 130 г цукру;
– 5 г розпушувача;
– 1 г солі.
Для шоколадного ганаша з малиною:
– 250 г молочного шоколаду;
– 120 мл жирних вершків від 30 – 33%;
– 100 г пюре малини без кісточок;
– 30 г вершкового масла.
Приготування:
- Змішайте борошно, сіль та розпушувач.
- Розтопіть шоколад та масло в мікрохвильовій печі або на паровій бані.
- Змішайте яйця та цукор, але не збивайте масу.
- Тонкою цівкою влийте в яєчну масу гарячий шоколад та одразу перемішайте.
- Додайте борошно та вимішайте тісто.
- Розігрійте духовку до 170 градусів. Відсадіть печиво брауні на деко за допомогою кондитерського шприца.
- Випікайте печиво протягом 12 – 15 хвилин з конвекцією.
- Для приготування ганашу прогрійте вершки до пари та влийте їх до шоколаду. Перемішайте масу.
- Додайте малинове пюре та знову перемішайте.
- До ганашу додайте вершкове масло та перебийте його блендером. Накрийте шаром плівки "в контакт" та відправте в холодильник на кілька годин.
- Через 3 – 4 години начиніть ганашем охолоджене печиво та подавайте до столу. Смачного!
Горішки зі згущеним молоком та ромом
- Час: 8 – 12 годин
- Порції: 8 – 10
Горішки / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 3 жовтки;
– 100 г цукру + ванільний цукор на ваш смак;
– 200 г розтопленого вершкового масла;
– 1/3 ч. л. соди + 1 ч. л. оцту або лимонного соку;
– 1/3 ч. л. солі;
– 400 г борошна.
Для начинки:
– 200 г вареного згущеного молока;
– 80 г вершкового масла;
– 30 г темного рому на ваш смак.
Приготування:
- Змішайте жовтки з цукром та теплим розтопленим вершковим маслом.
- Додайте соду з оцтом, борошно з сіллю та вимішуємо тісто для горішків.
- Сформуйте з тіста горішки по 5 грамів, орієнтовно розміром з волоський горіх.
- Випікайте в електрогорішниці протягом 2 – 3 хвилин.
- Для приготування начинки для горішків змішайте м'яке вершкове масло та варене згущене молоко, додайте на ваш смак рому.
- За допомогою кондитерського мішка начиніть випечені горішки, з'єднайте половинки та відправте їх в холодильник на кілька годин.
- Горішки готові. Смачного!
Печиво "Бананчики"
- Час: 4 години
- Порції: 8
Печиво з бананом / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 100 г вершкового масла;
– 100 г сметани;
– 200 г борошна;
– 20 г цукрової пудри;
– 6 г розпушувача;
– ванільний цукор.
Для начинки:
– 2 банани;
– 20 г цукру;
– 10 г вершкового масла.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло та сметану, щоб вони були кімнатної температури. Викладіть ці два інгредієнти в чашу кухонного комбайна та збийте до однорідної пишної маси.
- Додайте цукрову пудру та знову збийте масу. 10-20 секунд для збивання буде достатньо.
Змішайте борошна з розпушувачем, висипте до сметанкової маси та замісіть тісто.
- Готове тісто загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на 60 хвилин.
- Для приготування бананової начинки почистіть банани від шкірки, наріжте на шматочки.
- Змішайте всі інгредієнти в каструлі та відправте на вогонь на 3-4 хвилини. Готову начинку повністю охолодіть.
- Розігрійте духовку до 170 градусів.
- Наріжте тісто на шматочки товщиною 1 сантиметр. Посипте стіл борошном, розкачайте шматочки тіста в овал та викладіть в центр начинку. Сформуйте з тіста форму банана за допомогою блюдця або круглої форми без дна (дивіться у відео).
- Випікайте печиво 25-30 хвилин до золотої скоринки.
Готове печиво охолодіть, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!
Рогалики з повидлом
- Час: 2 години
- Порції: 20 – 30 штук
Рогалики / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 100 мл молока;
– 20 г свіжих дріжджів;
– 500 г борошна;
– 2 г солі;
– 50 г яєць;
– 300 г замороженого вершкового масла;
– 100 г цукру;
– 300 г повидла;
– 50 г цукрової пудри.
Приготування:
- З'єднайте тепле молоко та дріжджі, трішки перемішайте та залишіть на 30 – 45 хвилин в теплому місці.
- З'єднайте опару з яйцем та перемішайте.
- Холодне вершкове масло натріть до борошна та перемішайте руками в крихту.
- Додайте до крихти опару та замісіть тісто.
- Розділіть тісто на невеликі шматочки, кожен з них загорніть в шар харчової плівки та відправте в холодильник.
- Розігрійте духовку до 170 градусів з конвекцією.
- Розкачайте кожен шматок тіста в коло діаметром 20 сантиметрів. З обох боків присипте його цукром. Наріжте кожне коло на 8 трикутників.
- На широку сторону кожного трикутника викладіть повидло та загорніть рогалики.
- Відправте рогалики в духовку випікатися на 15 – 20 хвилин.
- Готові рогалики з повидлом посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!
Печиво Альфахорес з вареним згущеним молоком та кокосовою стружкою
- Час: 80 хвилин
- Порції: 20 – 25 штук
Печиво Альфахорес / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 120 г вершкового масла;
– 120 г кукурудзяного крохмалю;
– 130 г борошна;
– 40 г жовтка;
– 50 г цукру;
– 30 мл молока;
– дрібка солі;
– 6 г розпушувача;
– цедра одного апельсина.
Для начинки:
– 300 г вареного згущеного молока;
– 20 – 30 г кокосової стружки.
Приготування:
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Для приготування тіста ретельно збийте вершкове масло, додайте цедру апельсина, жовтки, цукор та гаряче молоко. Перемішайте масу до однорідної консистенції.
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Змішайте кукурудзяний крохмаль з розпушувачем і сіллю. З'єднайте з основною масою. Всипте борошно та замісіть тісто.
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Розкачайте готове тісто між двох шарів пергаменту товщиною 4 – 5 міліметрів. Відправте тісто в холодильник на 60 хвилин.
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Розігрійте духовку на 175 градусів. Зніміть з тіста пергамент та за допомогою спеціальної круглої форми сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів.
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Відправте печиво випікатися на 10 хвилин.
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Охолоджене готове печиво викладіть парами.
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Перекладіть згущене молоко у кондитерський мішок та відсадіть на одну з половинок печива. Іншою накрийте його, а бортики присипте кокосовою стружкою. Печиво готове – смачного!