Рецепти печива на кожен день: рогалики, горішки зі згущенкою, бананчики, брауні та альфахорес

12 серпня 2021 , 18:02
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Жодне застілля не обходиться без солодкого. Якщо у вас не має часу або охоти готувати пишні торти чи пляцки, пропонуємо вам спекти печиво з начинкою. Не хвилюйтеся, про вибір та різноманітні смаки подбала кондитерка Ліза Глінська! Її рецепти смачного печива з начинками на вибір, – читайте далі в матеріалі.

Оберіть печиво, що вам довподоби та гайда готувати разом з нами! А за рецепти дякуємо талановитій українській кондитерці Лізі Глінській – вони дуже апетитні та випічка завжди виходить, наче з магазину.

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Рецепт брауні з ганашем та малиною

  • Час: 8 – 12 годин
  • Порції: 8 – 10


Печиво брауні / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 200 г чорного шоколаду;
 – 50 г вершкового масла;
 – 2 яйця;
 – 130 г цукру;
 – 5 г розпушувача;
 – 1 г солі.
Для шоколадного ганаша з малиною:
 – 250 г молочного шоколаду;
 – 120 мл жирних вершків від 30 – 33%;
 – 100 г пюре малини без кісточок;
 – 30 г вершкового масла.

Приготування:

  1. Змішайте борошно, сіль та розпушувач.
  2. Розтопіть шоколад та масло в мікрохвильовій печі або на паровій бані.
  3. Змішайте яйця та цукор, але не збивайте масу.
  4. Тонкою цівкою влийте в яєчну масу гарячий шоколад та одразу перемішайте.
  5. Додайте борошно та вимішайте тісто.
  6. Розігрійте духовку до 170 градусів. Відсадіть печиво брауні на деко за допомогою кондитерського шприца.
  7. Випікайте печиво протягом 12 – 15 хвилин з конвекцією.
  8. Для приготування ганашу прогрійте вершки до пари та влийте їх до шоколаду. Перемішайте масу.
  9. Додайте малинове пюре та знову перемішайте.
  10. До ганашу додайте вершкове масло та перебийте його блендером. Накрийте шаром плівки "в контакт" та відправте в холодильник на кілька годин.
  11. Через 3 – 4 години начиніть ганашем охолоджене печиво та подавайте до столу. Смачного!

⁣Горішки зі згущеним молоком та ромом

  • Час: 8 – 12 годин
  • Порції: 8 – 10


Горішки / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 3 жовтки;
 – 100 г цукру + ванільний цукор на ваш смак;
 – 200 г розтопленого вершкового масла;
 – 1/3 ч. л. соди + 1 ч. л. оцту або лимонного соку;
 – 1/3 ч. л. солі;
 – 400 г борошна.
Для начинки:
 – 200 г вареного згущеного молока;
 – 80 г вершкового масла;
 – 30 г темного рому на ваш смак.

Приготування:

  1. Змішайте жовтки з цукром та теплим розтопленим вершковим маслом.
  2. Додайте соду з оцтом, борошно з сіллю та вимішуємо тісто для горішків.
  3. Сформуйте з тіста горішки по 5 грамів, орієнтовно розміром з волоський горіх.
  4. Випікайте в електрогорішниці протягом 2 – 3 хвилин.
  5. Для приготування начинки для горішків змішайте м'яке вершкове масло та варене згущене молоко, додайте на ваш смак рому. 
  6. За допомогою кондитерського мішка начиніть випечені горішки, з'єднайте половинки та відправте їх в холодильник на кілька годин.
  7. Горішки готові. Смачного!

Печиво "Бананчики"

  • Час: 4 години
  • Порції: 8


Печиво з бананом / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 100 г вершкового масла;
 – 100 г сметани;
 – 200 г борошна;
 – 20 г цукрової пудри;
 – 6 г розпушувача;
 – ванільний цукор.
Для начинки:
 – 2 банани;
 – 20 г цукру;
 – 10 г вершкового масла.

Приготування:

  1. Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло та сметану, щоб вони були кімнатної температури. Викладіть ці два інгредієнти в чашу кухонного комбайна та збийте до однорідної пишної маси.
  2.  Додайте цукрову пудру та знову збийте масу. 10-20 секунд для збивання буде достатньо.
    Змішайте борошна з розпушувачем, висипте до сметанкової маси та замісіть тісто.
  3. Готове тісто загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на 60 хвилин.
  4. Для приготування бананової начинки почистіть банани від шкірки, наріжте на шматочки.
  5. Змішайте всі інгредієнти в каструлі та відправте на вогонь на 3-4 хвилини. Готову начинку повністю охолодіть.
  6. Розігрійте духовку до 170 градусів.
  7. Наріжте тісто на шматочки товщиною 1 сантиметр. Посипте стіл борошном, розкачайте шматочки тіста в овал та викладіть в центр начинку. Сформуйте з тіста форму банана за допомогою блюдця або круглої форми без дна (дивіться у відео).
  8. Випікайте печиво 25-30 хвилин до золотої скоринки.
    Готове печиво охолодіть, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

Рогалики з повидлом

  • Час: 2 години
  • Порції: 20 – 30 штук


Рогалики / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 100 мл молока;
 – 20 г свіжих дріжджів;
 – 500 г борошна;
 – 2 г солі;
 – 50 г яєць;
 – 300 г замороженого вершкового масла;
 – 100 г цукру;
 – 300 г повидла;
 – 50 г цукрової пудри.

Приготування:

  1. З'єднайте тепле молоко та дріжджі, трішки перемішайте та залишіть на 30 – 45 хвилин в теплому місці.
  2. З'єднайте опару з яйцем та перемішайте.
  3. Холодне вершкове масло натріть до борошна та перемішайте руками в крихту.
  4. Додайте до крихти опару та замісіть тісто.
  5. Розділіть тісто на невеликі шматочки, кожен з них загорніть в шар харчової плівки та відправте в холодильник.
  6. Розігрійте духовку до 170 градусів з конвекцією.
  7. Розкачайте кожен шматок тіста в коло діаметром 20 сантиметрів. З обох боків присипте його цукром. Наріжте кожне коло на 8 трикутників.
  8. На широку сторону кожного трикутника викладіть повидло та загорніть рогалики.
  9. Відправте рогалики в духовку випікатися на 15 – 20 хвилин.
  10. Готові рогалики з повидлом посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

Печиво Альфахорес з вареним згущеним молоком та кокосовою стружкою

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 20 – 25 штук


Печиво Альфахорес / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 120 г вершкового масла;
 – 120 г кукурудзяного крохмалю;
 – 130 г борошна;
 – 40 г жовтка;
 – 50 г цукру;
 – 30 мл молока;
 – дрібка солі;
 – 6 г розпушувача;
 – цедра одного апельсина.
Для начинки:
 – 300 г вареного згущеного молока;
 – 20 – 30 г кокосової стружки.

Приготування:

  1. Для приготування тіста ретельно збийте вершкове масло, додайте цедру апельсина, жовтки, цукор та гаряче молоко. Перемішайте масу до однорідної консистенції.

  2. Змішайте кукурудзяний крохмаль з розпушувачем і сіллю. З'єднайте з основною масою. Всипте борошно та замісіть тісто.

  3. Розкачайте готове тісто між двох шарів пергаменту товщиною 4 – 5 міліметрів. Відправте тісто в холодильник на 60 хвилин.

  4. Розігрійте духовку на 175 градусів. Зніміть з тіста пергамент та за допомогою спеціальної круглої форми сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів.

  5. Відправте печиво випікатися на 10 хвилин.

  6. Охолоджене готове печиво викладіть парами.

  7. Перекладіть згущене молоко у кондитерський мішок та відсадіть на одну з половинок печива. Іншою накрийте його, а бортики присипте кокосовою стружкою. Печиво готове – смачного!

Автор: Богданна Рибак