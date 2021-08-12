Рецепти печива на кожен день: рогалики, горішки зі згущенкою, бананчики, брауні та альфахорес

18:02

Жодне застілля не обходиться без солодкого. Якщо у вас не має часу або охоти готувати пишні торти чи пляцки, пропонуємо вам спекти печиво з начинкою. Не хвилюйтеся, про вибір та різноманітні смаки подбала кондитерка Ліза Глінська! Її рецепти смачного печива з начинками на вибір, – читайте далі в матеріалі.