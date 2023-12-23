Так не можна смажити пампухи: дізнайтеся головну помилку, яку допускає кожна друга господиня

З настанням Різдва кожен дім наповнюється не тільки святковою атмосферою, але й неймовірними ароматами на кухні. Серед великої різноманітності страв особливе місце займають пампухи.

Ці ніжна та пухка випічка – це не просто страва, а традиційний символ Святої вечері. Важливо знати, як не зіпсувати цей смаколик, тому 24 Канал зібрав добірку корисних порад.

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Чому пампушки всередині пусті

Якщо температура олії буде нижча за 180 – 190 градусів, пампухи вберуть її забагато і стануть дуже жирними. Якщо температура олії стане вища за 190°C – пампушки будуть горіти зовні, але залишаться сирими всередині.

Що робити, якщо тісто не зійшло

Якщо у сухих дріжджів термін придатності досить великий, то свіжі дріжджі мають досить обмежений термін придатності. Через неякісні чи протерміновані дріжджі тісто не підніметься. Крім того, дріжджове тісто не підніметься, якщо ви додали менше дріжджів, ніж того вимагає рецептура.

Скільки часу смажити

Час смаження залежить від величини кульки. Це приблизно 3 – 4 хвилини з кожного боку. Під час смаження пампухів каструлю можна накрити, потім відкрити, перевернути їх і вже не накривати. Тоді пампушки посередині матимуть білий обруч. Пампушки без начинки потрібно класти смажити тим боком, який звітрювався.

Що робити, щоб вони не зачерствіли

За рецептом, у тісто потрібно додати зовсім трохи алкоголю – саме він робить пампушки особливо пишними та дозволяє їм довше залишатися свіжими.

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