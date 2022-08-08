Класична заморожена вода стане ідеальним додатком для напоїв у літню спеку. Втім, з його допомогою можна не лише додати напою свіжості та прохолоди, а й прикрасити його.

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Заморожені фрукти

Для приготування такого льоду можна використовувати невеликі ягоди: чорницю, малину або нарізану скибочками полуницю. Тут немає особливих обмежень: будь-який фрукт, який ви оберете, прекрасно виглядатиме у склянці.

Особливий додаток до коктейлю / Фото unsplash

Квіти в кубиках льоду

Можна використати пелюстки квітів, щоб прикрасити кубики льоду. Серед них: шипшина, фіалки, ромашки, конюшина.

Просто чарівно / Фото unsplash

Кавові кубики льоду

Холодну каву можна заморозити в контейнері для льоду. За потреби такі кубики можна кинути у готовий напій. Також це чудове доповнення до молочних напоїв.

Чудовий вигляд / Фото unsplash

Сік замість води

Ще один варіант урізноманітнити класичні кубики льоду – приготувати їх з фруктового соку. В ідеалі це повинен бути свіжовичавлений сік, але при необхідності можна використати й магазинний.