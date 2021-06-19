Как выбрать и приготовить кальмары

Свежие кальмары можно приобрести в большинстве крупных супермаркетов, где есть отделы с морепродуктами. Свежие кальмары должны выглядеть блестящими, гладкими и иметь мягкий морской запах. Если они выглядят тусклыми, сморщенными или пахнут очень резким рыбным запахом, таких моллюсков следует избегать. Замороженные кальмары – хороший альтернативный вариант.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Кальмары нужно готовить или очень короткое время, или очень долго. Среднее время приготовления делает кальмаров резиновыми. Две минуты на сильном огне достаточно. Затем для этого потребуется не менее от 30 минут до часа.

Салат с кальмарами, кинзой и каперсами

Время приготовления : 1 час 49 мин.

: 1 час 49 мин. Количество порций: 4 персоны

Салат с кальмарами, кинзой и каперсами / Фото 7days

Ингредиенты:

– 450 г кальмаров;

– 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 3/4 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

– 1/4 чайной ложки поджаренных и молотых семян тмина;

– 1/8 чайной ложки кайенского перца;

– 3/4 стакана мелко нарезанного помидора;

– 1/4 стакана мелко нарезанного красного лука;

– 2 столовые ложки каперсов, процеженных;

– 1/4 стакана измельченных свежих листьев кинзы.

Приготовление:

Тщательно промойте кальмары под холодной водой и обсушите. Разрежьте щупальца вдоль пополам. Также разрежьте тело пополам вдоль, а затем на куски шириной 3-5 сантиметров. На сильном огне доведите немного воды до кипения. На паровой бане готовьте кальмары от 2 до 4 минут. Затем дуршлаг с моллюсками поместите в ледяную воду, чтобы прекратилось приготовление. Выньте из воды и тщательно слейте. В отдельной миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль, черный перец, тмин и кайенский перец. Добавьте кальмары, помидор, лук, каперсы и кинзу и перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 1 час перед подачей. Подавайте.

Салат с кальмарами и сметанным соусом

Время приготовления : 10 минут

: 10 минут Количество порций: 4 персоны

Салат с кальмарами и сметанным соусом / Фото chef

Ингредиенты:

– 2 тушки кальмаров;

– 2 небольших огурца;

– 1 небольшая луковица;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите кальмары и нарежьте соломкой. Помойте и измельчите огурцы. Очищенный лук нарежьте полукольцами. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и приправьте салат сметаной. Подавайте.

Салат с кальмарами и маринованным огурцом

Время приготовления : 15 минут

: 15 минут Количество порций: 4 персоны

Салат с кальмарами и маринованным огурцом / Фото photoretsept

Ингредиенты:

– 2 тушки кальмаров;

– 2 небольших маринованных огурца;

– 2 яйца;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Прежде всего отварите яйца. В это время нарежьте тушки кальмаров и маринованные огурцы (лучше отжать лишнюю жидкость). Лук почистите и нарежьте полукольцами. Яйца очистите, дайте остыть и натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты, посолите и поперчите салат. Заправьте майонезом, желательно домашним. Подавайте.

Яичный салат с кальмарами

Время приготовления : 12 минут

: 12 минут Количество порций: 4 персоны

Яичный салат с кальмарами / Фото kulinarenok

Ингредиенты:

– 1 тушка кальмара;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки майонеза;

– пучок зеленого лука;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Отварите кальмары и яйца. Моллюски нарежьте кольцами или соломкой, яйца измельчите крупными кубиками. Измельчите лук и соедините его с остальными ингредиентами. Солим, перчим и заправляем салат. Подаем.

Яйца прекрасно сочетаются с кальмарами. Если в салате эти ингредиенты, то нежный вкус гарантирован. Этот рецепт можно дополнить консервированной кукурузой – будет еще вкуснее.

Салат с кальмарами и плавленым сыром

Час приготування : 15 хвилин

: 15 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат с кальмарами и плавленым сыром / Фото cultura-yamala

Ингредиенты:

– 2 тушки кальмаров;

– 2 яйца;

– 100 г плавленого сыра;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки майонеза;

– пучок петрушки.

Приготовление:

Для этого салата хорошо подходят как вареные, так и копченые кальмары. Их нарезаем соломкой или кольцами. Отваренные яйца нарезаем кубиками. Плавленый сыр натираем на крупной терке, мелко нарезаем петрушку, измельчаем зубчики чеснока. Когда все ингредиенты подготовлены, соединяем их и заправляем салат майонезом. Подаем.

Салат с кальмарами и яблоком

Время приготовления : 15 минут

: 15 минут Количество порций: 4 персоны

Салат с кальмарами и яблоком​ / Фото a-yak

Ингредиенты:

– 3 тушки кальмаров;

– 3 яйца;

– 1 свежий огурец;

– 1 зеленое яблоко;

– 1 лимон;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– петрушка, укроп, базилик.

Приготовление:

Пока яйца отвариваются, нарежьте кольцами кальмаров. Огурец измельчите небольшими кусочками или натрите на крупной терке. Так же и с яблоками. Зелень мелко нарежьте. Яйца порежьте на мелкие кубики. Подготовьте соус. Для этого смешайте сок одного небольшого лимона с оливковым маслом. Для пикантности можно добавить одну столовую ложку соевого соуса или пару чайных ложек зернистой горчицы. Приправьте и перемешайте салат. Дайте немного настояться. Подавайте.

Салат с кальмарами и пекинской капустой

Время приготовления : 15 минут

: 15 минут Количество порций: 4 персоны

Салат с кальмарами и пекинской капустой / Фото vkusnoo

Ингредиенты:

– 3 тушки кальмаров;

– ½ головки пекинской капусты;

– 2 помидора;

– 2 болгарских перца;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– петрушка и другая зелень;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте ломтиками вареные кальмары, помидоры, пекинскую капусту, семена очищенного перца. Салат будет красивее, если перец будет цветным. Зелень мелко нарежьте. Соедините все ингредиенты, посолите и добавьте масло. Можно заправлять этот салат йогуртом или сметаной. Подавайте.

Салат с кальмарами и корейской морковью

Время приготовления : 10 минут

: 10 минут Количество порций: 4 персоны

Салат с кальмарами и корейской морковью / Фото 1000.menu

Ингредиенты:

– 2 тушки кальмаров;

– 200 г моркови по-корейски;

– 1 луковица;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– красный перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите и нарежьте кольцами кальмары. Очистите и нарежьте лук полукольцами. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, поперчите, добавьте соевый соус и перемешайте. Салат будет еще вкуснее, если вы дадите ему несколько часов настояться. Подавайте.

Салат с кальмарами и грибами

Время приготовления : 10 минут

: 10 минут Количество порций: 4 персоны

Салат с кальмарами и грибами / Фото lifehacker

Ингредиенты:

– 2 тушки кальмаров;

– 200 г маринованных грибов,

– 2 яйца;

– 2 свежих огурца;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Сваренные кальмары (можно использовать и консервированные) нарежьте соломкой. Так же и огурец. Отваренные яйца нарезаем кубиками. Если у вас большие грибы, их также следует порезать. Смешайте все ингредиенты и приправьте майонезом. Если грибы не дают желаемой солености, добавьте соль. Этот салат хорошо сочетается со свежими жареными грибами и маринованными огурцами. Подавайте.

Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Час приготування : 10 хвилин

: 10 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат с кальмарами и крабовыми палочками / Фото 1000.menu

Ингредиенты:

– 2 тушки кальмаров;

– 200 г крабовых палочек;

– 100 г плавленого сыра;

– 2 зубчика чеснока (по желанию);

– 3 столовые ложки майонеза или сметаны;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Вареные или копченые кальмары нарежьте соломкой. Так сделайте и с крабовыми палочками. Плавленый сыр потрите на терке. Соедините измельченные кальмары, крабовые палочки, сыр, майонез или сметану. Солим, перчим и перемешиваем. Если вы любите острое, добавьте в салат один-два зубчика чеснока. Подаем.

Приятного аппетита!