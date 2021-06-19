Як вибрати і приготувати кальмари
Свіжі кальмари можна придбати у більшості великих супермаркетів, де є відділи з морепродуктами. Свіжі кальмари повинні виглядати блискучими, гладкими і мати м’який морський запах. Якщо вони виглядають тьмяними, зморщеними або пахнуть дуже різким рибним запахом, такі молюски варто уникати. Заморожені кальмари – гарний альтернативний варіант.
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Кальмари потрібно готувати або дуже короткий час, або дуже довго. Середній час приготування робить кальмарів гумовими. Дві хвилини на сильному вогні достатньо. Потім для цього потрібно буде принаймні від 30 хвилин до 1 години.
Салат з кальмарами, кінзою та каперсами
- Час приготування: 1 год. 49 хв.
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами, кінзою та каперсами / Фото 7days
Інгредієнти:
Приготування:
- Ретельно промийте кальмари під холодною водою і обсушіть. Розріжте щупальця вздовж навпіл.
- Також розріжте тіло навпіл уздовж, а потім на шматки шириною 3 – 5 сантиметрів.
- Доведіть до кипіння трішки води на великому вогні. На паровій бані готуйте кальмари від 2 до 4 хвилин.
- Потім друшляк із молюсками помістіть у крижану воду, щоб припинилось готування. Вийміть з води та ретельно злийте рідину.
- В окремій мисці змішайте лимонний сік, оливкову олію, сіль, чорний перець, кмин і каєнський перець.
- Додайте кальмари, помідор, цибулю, каперси та кінзу і перемішайте.
- Накрийте кришкою та поставте в холодильник на 1 годину перед подачею.
Салат з кальмарами та сметанковим соусом
- Час приготування: 10 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами та сметанковим соусом / Фото Chef
Інгредієнти:
Приготування:
- Відваріть кальмари і наріжте соломкою.
- Помийте і подрібніть огірки.
- Очищену цибулю наріжте півкільцями.
- З’єднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і приправте салат сметаною.
- Подавайте.
Салат з кальмарами та маринованим огірком
- Час приготування: 15 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами та маринованим огірком / Фото photoretsept
Інгредієнти:
Приготування:
- Насамперед відваріть яйця.
- У цей час наріжте тушки кальмарів і мариновані огірки (краще віджати зайву рідину).
- Цибулю почистіть і наріжте півкільцями.
- Яйця почистіть, дайте охолонути і натріть на крупній тертці.
- З'єднайте всі інгредієнти, посоліть і поперчіть салат.
- Заправте майонезом, бажано домашнім.
- Подавайте.
Яєчний салат з кальмарами
- Час приготування: 12 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Яєчний салат з кальмарами / Фото kulinarenok
Інгредієнти:
Приготування:
- Відваріть кальмари та яйця.
- Молюски наріжте кільцями чи соломкою, яйця подрібніть великими кубиками.
- Подрібніть цибулю і з'єднайте її з рештою інгредієнтів.
- Посоліть, поперчіть і заправте салат.
- Подавайте.
Салат з кальмарами та плавленим сиром
- Час приготування: 15 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами та плавленим сиром / Фото cultura-yamala
Інгредієнти:
Приготування:
- Для цього салату добре підходять як варені, так і копчені кальмари. Їх нарізаємо соломкою або кільцями.
- Відварені яйця нарізаємо кубиками.
- Плавлений сир натираємо на крупній тертці, дрібно нарізаємо петрушку, подрібнюємо зубчики часнику.
- Коли всі інгредієнти підготовлені, з’єднуємо їх і заправляємо салат майонезом.
- Подаємо.
Салат з кальмарами та яблуком
- Час приготування: 15 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами та яблуком / Фото a-yak
Інгредієнти:
Приготування:
- Поки яйця відварюються, наріжте кільцями кальмарів.
- Огірок подрібніть невеликими шматочками або натріть на крупній тертці. Так само і з яблуками.
- Зелень дрібно наріжте.
- Яйця поріжте на дрібні кубики.
- Підготуйте соус. Для цього змішайте сік одного невеликого лимона з оливковою олією. Для пікантності можна також додати одну столову ложку соєвого соусу або пару чайних ложок зернистої гірчиці.
- Приправте і перемішайте салат. Дайте трохи настоятися.
- Подавайте.
Салат з кальмарами та пекінською капустою
- Час приготування: 15 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами та пекінською капустою / Фото vkusnoo
Інгредієнти:
Приготування:
- Наріжте скибочками варені кальмари, помідори, пекінську капусту, насіння очищеного перцю. Салат буде гарнішим, якщо перець буде кольоровим.
- Зелень дрібно наріжте.
- З’єднайте всі інгредієнти, посоліть і додайте олію.
- Можна також заправляти цей салат йогуртом або сметаною.
- Подавайте.
Салат з кальмарами та корейською морквою
- Час приготування: 10 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами та корейською морквою / Фото 1000.menu
Інгредієнти:
Приготування:
- Відваріть і наріжте кільцями кальмарів.
- Очистіть і наріжте цибулю півкільцями.
- З’єднайте всі інгредієнти в глибокій мисці, поперчіть, додайте соєвий соус і перемішайте. Салат буде ще смачнішим, якщо ви дасте йому декілька годин настоятися.
- Подавайте.
Салат з кальмарами та грибами
- Час приготування: 10 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами та грибами / Фото lifehacker
Інгредієнти:
Приготування:
- Зварені кальмари (можна використовувати і консервовані) наріжте соломкою. Так само і огірок.
- Відварені яйця нарізаємо кубиками. Якщо у вас великі гриби, їх також слід порізати.
- Змішайте всі інгредієнти і приправте майонезом.
- Якщо гриби не дають бажаної солоності, додайте сіль.
- Цей салат гарно поєднується зі свіжими смаженими грибами та маринованими огірками.
- Подавайте.
Салат з кальмарами та крабовими паличками
- Час приготування: 10 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Салат з кальмарами та крабовими паличками / Фото 1000.menu
Інгредієнти:
Приготування:
- Варені або копчені кальмари наріжте соломкою. Так зробіть і з крабовими паличками.
- Плавлений сир потріть на терці.
- З’єднайте подрібнені кальмари, крабові палички, сир, майонез або сметану.
- Солимо, перчимо і перемішуємо. Якщо ви любите гостре, додайте в салат один-два зубчики часнику.
- Подаємо.
Смачного!