Чтобы немного облегчить вам работу с выбором блюд на Сочельник, 24 Канал подобрал 12 постных блюд, которые обычно готовят в Украине.

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Если поинтересоваться с чего начинать Сочельник, то здесь есть несколько популярных вариантов. В одних семьях первой едят кутью, в других – борщ. Обязательными атрибутами, которые должны быть на столе, являются свеча, плетенка. Ни один сочельник перед Рождеством не обойдется без пампухов, вареников, голубцов.

Поскольку мясного не подают, рыба становится королевой стола: бутерброды из шпротов, сельдь, жареный судак или хек.

12 блюд на украинский сочельник

компот



Узвар / Фото Вечерний Киев

Борщ с пампушками и чесноком

Вареники с картофелем

Вареники с вишней

Гречневый пирог

Яворовский пирог / Фото Госпожа Стефа

Голубцы с морковью и рисом

Жареная рыба

Сельдь

Маринованные грибы

Кутья



Кутья / Фото Домашние рецепты

Пампухи с розовым вареньем

Медовик

Также по давней традиции, кроме традиционных 12 блюд, каждый угол стола кладут чеснок, чтобы прогнать нечистую силу и уберечь семью от беды.