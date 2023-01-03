Чтобы немного облегчить вам работу с выбором блюд на Сочельник, 24 Канал подобрал 12 постных блюд, которые обычно готовят в Украине.
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Если поинтересоваться с чего начинать Сочельник, то здесь есть несколько популярных вариантов. В одних семьях первой едят кутью, в других – борщ. Обязательными атрибутами, которые должны быть на столе, являются свеча, плетенка. Ни один сочельник перед Рождеством не обойдется без пампухов, вареников, голубцов.
Поскольку мясного не подают, рыба становится королевой стола: бутерброды из шпротов, сельдь, жареный судак или хек.
12 блюд на украинский сочельник
компот
Узвар / Фото Вечерний Киев
Борщ с пампушками и чесноком
Вареники с картофелем
Вареники с вишней
Гречневый пирог
Яворовский пирог / Фото Госпожа Стефа
Голубцы с морковью и рисом
Жареная рыба
Сельдь
Маринованные грибы
Кутья
Кутья / Фото Домашние рецепты
Пампухи с розовым вареньем
Медовик
Также по давней традиции, кроме традиционных 12 блюд, каждый угол стола кладут чеснок, чтобы прогнать нечистую силу и уберечь семью от беды.