Щоб трішки полегшити вам роботу з вибором страв на Святвечір, 24 канал дібрав 12 пісних страв, які зазвичай готують в Україні.
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Якщо поцікавитися з чого розпочинати Святвечір, то тут є кілька популярних варіантів. У одних сім'ях першою їдять кутю, в інших – борщ. Обов'язковими атрибутами, які повинні бути на столі є свічка, плетенка. Жоден Святвечір перед Різдвом Христовим не обійдеться без пампухів, вареників, голубців.
Оскільки м'ясного не подають, риба стає королевою столу: канапки зі шпротів, оселедець, смажений судак чи хек.
12 страв на український Святвечір
Узвар
Узвар / Фото Вечірній Київ
Борщ з пампушками та часником
Вареники з картоплею
Вареники з вишнею
Гречаний пиріг
Яворівський пиріг / Фото Пані Стефа
Голубці з морквою та рисом
Смажена риба
Оселедець
Мариновані гриби
Кутя
Кутя / Фото Домашні рецепти
Пампухи з рожою
Медівник
Також за давньою традицією, окрім традиційних 12 страв, на кожен кут столу кладуть часник, аби прогнати нечисту силу та вберегти родину від біди.