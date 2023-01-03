12 блюд на украинское Рождество 2023: соблюдаем традиции

3 января 2023, 10:40
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Наши предки готовили на Святвечер 12 блюд и собирали за семейным столом всех родных и близких. Эта традиция сохранилась и сегодня.

Чтобы немного облегчить вам работу с выбором блюд на Сочельник, 24 Канал подобрал 12 постных блюд, которые обычно готовят в Украине.

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Если поинтересоваться с чего начинать Сочельник, то здесь есть несколько популярных вариантов. В одних семьях первой едят кутью, в других – борщ. Обязательными атрибутами, которые должны быть на столе, являются свеча, плетенка. Ни один сочельник перед Рождеством не обойдется без пампухов, вареников, голубцов.

Поскольку мясного не подают, рыба становится королевой стола: бутерброды из шпротов, сельдь, жареный судак или хек.

12 блюд на украинский сочельник

  • компот


Узвар / Фото Вечерний Киев

  • Борщ с пампушками и чесноком

  • Вареники с картофелем

  • Вареники с вишней

  • Гречневый пирог

Яворовский пирог / Фото Госпожа Стефа

  • Голубцы с морковью и рисом

  • Жареная рыба

  • Сельдь

  • Маринованные грибы

  • Кутья


Кутья / Фото Домашние рецепты

  • Пампухи с розовым вареньем

  • Медовик

Также по давней традиции, кроме традиционных 12 блюд, каждый угол стола кладут чеснок, чтобы прогнать нечистую силу и уберечь семью от беды.

Автор: Богданна Рибак