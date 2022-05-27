На 93-й день российско-украинской войны, звездный шеф-повар Владимир Ярославский подытожил пройденный путь своей команды и подсчитал проделанную работу своих заведений для помощи ВСУ.

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Ресторатор не скрывает, что эти три месяца стали для украинцев тяжелым испытанием, но он призвал подписчиков думать также о тех, кому сейчас труднее и помогать им.

Эти три месяца стали тяжелым испытанием для каждого из нас, однако в любой ситуации нужно думать о тех, кому еще труднее, нуждается в помощи и помогать, несмотря ни на что,

– подчеркнул ресторатор.

Вместе с фондом Googwine команда Владимира приготовила около 20 тысяч обедов для Вооруженных Сил Украины, ТРО и медиков. Отдельное спасибо, повар выразил волонтерам, которые ежедневно помогали развозить готовые блюда украинским героям.

Питание для украинских защитников от команды Владимира Ярославского:

Кроме этого, Владимир объединился с Олей Мартыновской и Елизаветой Глинской и собрали более 1 миллиона гривен помощи для детской больницы "Охматдет". Они создали благотворительный фонд за донат в который каждый мог получить электронный вариант кулинарной книги любого повара. Владимир и Ольга представили свободный доступ к книге "100 рецептов на каждый день", а Елизавета - "Проще простого" с рецептами тортов и пирожных.

Текст публикации Владимира Ярославского:

Сзади три месяца. Три месяца борьбы, отваги и неистовой жажды победы и свободы!

Эти три месяца стали тяжелым испытанием для каждого из нас, однако в любой ситуации нужно думать о тех, кому еще труднее, нуждается в помощи и помогать, несмотря ни на что!

Так мы уже приготовили около 20,000 обедов для ВСУ, терробороны и медиков. Все это благодаря фонду @goodwine, которая помогает и предоставляет продукты с первых дней, без которых мы не смогли бы сделать так много. Благодарны работникам-волонтерам, ежедневно помогающим развозить готовые блюда нашим защитникам! Вы лучшие!

Мы продолжаем помогать и призываем всех – не будьте равнодушны, делайте все, что в ваших силах! Любимые усилия делают нас ближе к победе!

"Боритесь - поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава И воля святая!" Т.Г.Шевченко

Слава Украине!