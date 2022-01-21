Рецепт тосканских ньокки
- Время: 25 минут
- Порции: 4
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Приготовление:
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Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук до прозрачности (2 минуты). Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще 30 секунд.
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Добавьте ньокки и обжаривайте в течение минуты. Добавьте вяленые помидоры, немного масла и готовьте еще минуту.
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Влейте куриный бульон, сливки и итальянские травы. Сдобрите солью и черным молотым перцем.
Фото Cafe delites
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Накройте сковородку крышкой и варите ньокки 5 минут.
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Добавьте листья шпината и готовьте 1 минуту. Перемешайте все с сыром пармезан и измельченным базиликом. Тушите еще минуту или пока ньокки не станут мягкими.
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Соус загустеет по мере остывания.
Приятного аппетита!