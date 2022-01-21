Рецепт тосканських ньоккі
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Читайте також Онлайн-помічник для фермерів, або Всі вимоги до продукції – в одному місці
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю до прозорості (2 хвилини). Додайте подрібнений часник та обсмажуйте ще 30 секунд.
- Додайте ньоккі і обсмажуйте протягом хвилини. Додайте в’ялені помідори, трішки олії та готуйте ще хвилину.
- Влийте курячий бульйон, вершки та італійські трави. Присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
Фото Cafe delites
- Накрийте сковорідку кришкою і варіть ньоккі 5 хвилин.
- Додайте листя шпинату і готуйте 1 хвилину. Перемішайте все з сиром пармезан і подрібненим базиліком. Тушкуйте ще хвилину або поки ньоккі не стануть м’якими.
- Соус загусне в міру охолодження.
Смачного!