Рецепт тосканських ньоккі

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

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Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю до прозорості (2 хвилини). Додайте подрібнений часник та обсмажуйте ще 30 секунд.
  1. Додайте ньоккі і обсмажуйте протягом хвилини. Додайте в’ялені помідори, трішки олії та готуйте ще хвилину.
  1. Влийте курячий бульйон, вершки та італійські трави. Присмачте сіллю та чорним меленим перцем.


Фото Cafe delites

  1. Накрийте сковорідку кришкою і варіть ньоккі 5 хвилин.
  1. Додайте листя шпинату і готуйте 1 хвилину. Перемішайте все з сиром пармезан і подрібненим базиліком. Тушкуйте ще хвилину або поки ньоккі не стануть м’якими.
  1. Соус загусне в міру охолодження.

Смачного!