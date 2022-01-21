25 минут и готово: рецепт тосканских ньокки в сливочном соусе с вялеными томатами
Источник:Сafe delites
Воздушные ньокки, обернутые насыщенным сливочным соусом с вялеными помидорами, шпинатом, чесноком и свежим базиликом. Что может быть вкуснее? Сливочные тосканские ньокки – это лучшая еда, приготовленная всего за 25 минут!
Рецепт тосканских ньокки
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Читайте также Онлайн-помощник для фермеров, или все требования к продукции – в одном местеИнгредиенты:
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 репчатая луковица или шалот;
– 4 зубчика чеснока;
– 500 граммов сырых картофельных ньокки;
– ½ стакана вяленых томатов;
– ½ стакана куриного бульона;
– 350 миллилитров жирных сливок;
– 1 чайная ложка сушеных итальянских трав;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1,5 стакана шпината;
– ½ стакана тертого пармезана;
– 2 столовые ложки свежего измельченного базилика.
Приготовление:
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Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук до прозрачности (2 минуты). Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще 30 секунд.
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Добавьте ньокки и обжаривайте в течение минуты. Добавьте вяленые помидоры, немного масла и готовьте еще минуту.
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Влейте куриный бульон, сливки и итальянские травы. Сдобрите солью и черным молотым перцем.
Фото Cafe delites
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Накройте сковородку крышкой и варите ньокки 5 минут.
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Добавьте листья шпината и готовьте 1 минуту. Перемешайте все с сыром пармезан и измельченным базиликом. Тушите еще минуту или пока ньокки не станут мягкими.
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Соус загустеет по мере остывания.
Приятного аппетита!