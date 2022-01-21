25 минут и готово: рецепт тосканских ньокки в сливочном соусе с вялеными томатами

21:33

Воздушные ньокки, обернутые насыщенным сливочным соусом с вялеными помидорами, шпинатом, чесноком и свежим базиликом. Что может быть вкуснее? Сливочные тосканские ньокки – это лучшая еда, приготовленная всего за 25 минут!