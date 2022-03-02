Салат с зеленью, авокадо, сочными помидорами и нежной курицей в маринаде из лайма и сладкого чили прекрасно утоляет голод. И калорий в нем – не больше, чем нужно.
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Рецепт свежего салата с курицей и сыром халлуми
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Фото Café delites
Приготовление:
- Соедините в миске все ингредиенты маринада. Добавьте нарезанную произвольным образом курицу.
- В большой сковороде обжарьте маринованную курицу до румяной корочки.
- Нарежьте халлуми длинными брусочками и обжарьте в другой сковороде до золотистого цвета (по 2 минуты с каждой стороны).
Фото Café delites
- Пока сыр обжаривается, смешайте в небольшой миске ингредиенты для заправки.
- Выложите в глубокое блюдо листья салата, курицу и халлуми, на них –ломтики помидора и авокадо. Полейте салат заправкой.
Смачного!