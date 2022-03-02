Салат с зеленью, авокадо, сочными помидорами и нежной курицей в маринаде из лайма и сладкого чили прекрасно утоляет голод. И калорий в нем – не больше, чем нужно.

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Рецепт свежего салата с курицей и сыром халлуми

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Фото Café delites

Ингредиенты для маринада:

– 500 граммов куриной грудки;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 чайные ложки овощного бульона;

– 4 столовые ложки сладкого соуса чили;

– 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;

– соль.



Ингредиенты для салата:

– 180 граммов сыра халлуми;

– 1 помидор;

– 2 пучка салата;

– 1 авокадо;

– соль.



Ингредиенты для заправки:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки сока лайма;

– 1/2 столовой ложки сахара;

– соль;

– ломтики лайма (для подачи).

Приготовление:

Соедините в миске все ингредиенты маринада. Добавьте нарезанную произвольным образом курицу. В большой сковороде обжарьте маринованную курицу до румяной корочки. Нарежьте халлуми длинными брусочками и обжарьте в другой сковороде до золотистого цвета (по 2 минуты с каждой стороны).



Фото Café delites

Пока сыр обжаривается, смешайте в небольшой миске ингредиенты для заправки. Выложите в глубокое блюдо листья салата, курицу и халлуми, на них –ломтики помидора и авокадо. Полейте салат заправкой.

Смачного!