Салат із зеленню, авокадо, соковитими помідорами та ніжною куркою в маринаді з лайма та солодкого чилі чудово тамує голод. І калорій у ньому – не більше, аніж треба.

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Овочі та сир можна брати ті, що є вдома.

Рецепт салату з курячою грудкою та сиром халумі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Фото Café delites

Інгредієнти для маринаду:

– 500 грамів курячої грудки;

– 2 зубчики часнику;

– 2 чайні ложки овочевого бульйону;

– 4 столові ложки солодкого соусу чилі;

– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;

– сіль.



Інгредієнти для салату:

– 180 грамів сиру халумі;

– 1 помідор;

– 2 пучки салату;

– 1 авокадо;

– сіль.



Інгредієнти для заправки:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки соку лайма;

– 1/2 столової ложки цукру;

– сіль;

– скибочки лайма (для подачі).

Приготування:

З'єднайте в мисці всі інгредієнти для маринаду. Додайте нарізану довільним чином курку.

У великій сковороді обсмажте мариновану курку до рум’яної скоринки.

Наріжте халумі довгими брусочками й обсмажте в іншій сковороді до золотавого кольору (по 2 хвилини з кожного боку).



Фото Café delites

Поки сир обсмажується, змішайте в невеликій мисці інгредієнти для заправки.

Викладіть до глибокого тареля листя салату, курку та халумі, на них – скибочки помідора та авокадо. Полийте салат заправкою.

Смачного!