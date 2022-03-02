Салат із зеленню, авокадо, соковитими помідорами та ніжною куркою в маринаді з лайма та солодкого чилі чудово тамує голод. І калорій у ньому – не більше, аніж треба.

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Овочі та сир можна брати ті, що є вдома.

Рецепт салату з курячою грудкою та сиром халумі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Фото Café delites

Приготування:

  1. З'єднайте в мисці всі інгредієнти для маринаду. Додайте нарізану довільним чином курку.
  1. У великій сковороді обсмажте мариновану курку до рум’яної скоринки.
  1. Наріжте халумі довгими брусочками й обсмажте в іншій сковороді до золотавого кольору (по 2 хвилини з кожного боку).


Фото Café delites

  1. Поки сир обсмажується, змішайте в невеликій мисці інгредієнти для заправки.
  1. Викладіть до глибокого тареля листя салату, курку та халумі, на них – скибочки помідора та авокадо. Полийте салат заправкою.

Смачного!