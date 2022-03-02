Рецепт хлеба без дрожжей
- Время: 50 минут
- Порции: 1
Рецепт домашнего хлеба на дрожжах – читайте здесь
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- В большой миске соедините все сухие ингредиенты.
- Добавьте простоквашу (или другой жидкий ингредиент, предусмотренный рецептом), чтобы получилось липкое тесто. Выложите его на присыпанную мукой поверхность и слегка, чтобы не усилить выделение углекислого газа, вымесите.
- Выпекают хлеб обычно в круглой форме для кексов/куличей, но можно и на камне/противне. Если будете печь хлеб в форме, то слегка смажьте ее маслом или любым жиром и подпылите мукой.
- Выложите тесто в форму, и сделайте на поверхности крестообразный надрез. Прикройте форму крышкой (или другой такой же формой для выпечки) и отправьте хлеб в духовку на 30 минут.
- Затем снимите с него крышку (форму) и выпекайте еще 15 минут.
- Готовому хлебу дайте остыть под чистым полотенцем.
Приятного аппетита!