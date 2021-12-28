300-летняя классика британской кухни: готовим настоящий йоркширский пудинг

Непременно приготовьте этот изысканный йоркширский пудинг на завтрак или подайте как оригинальную закуску к праздничному столу.

Йоркширский пудинг отличается от сладкого, его вкус нежный, тесто рыхлое и легкое в приготовлении. Обычно его подают к основным блюдам, таким как ростбиф, но мы предлагаем приготовить в качестве закуски к столу.

Читайте также Как сделать новогодний стол здоровым: рецепты полезных блюд, которые понравятся всем

Рецепт йоркширского пудинга



Время: 2 часа

Порции: 8

Скриншот с видео

– 2 сырых куриных яйца;– 100 граммов муки;– 100 миллилитров молока;– 1 столовая ложка сахара;– подсолнечное масло;– крем-сыр;– слабосоленый лосось;– щепотка соли.

Приготовление:

Вбейте яйца в глубокую посуду. С помощью венчика перемешайте их до однородной смеси.

Добавьте сахар и соль, снова перемешайте.

Влейте молоко и добавьте просеянную муку. Замешайте венчиком тесто и перелейте в стакан.

Накройте слоем пищевой пленки и охладите в течение 1 часа.

В силиконовые формочки налейте подсолнечное масло (1 столовая ложка в каждую форму) и отправьте на 15 минут в разогретую духовку до 190 градусов.

Перемешайте охлажденное тесто венчиком. Разлейте его в прогретые формы с растительным маслом и отправьте еще на 25 минут в духовку.



Скриншот с видео

Готовую выпечку смажьте крем-сыром и выложите кусочки слабосоленого лосося. Подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления йоркширского пудинга: