Йоркширський пудинг відрізняється від солодкого, його смак надзвичайно ніжний, тісто пухке та легке у приготуванні. Зазвичай його подають до основних страв, таких як ростбіф, але ми пропонуємо приготувати як закуску до столу.

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Рецепт йоркширського пудингу

  • Час: 2 години
  • Порції: 8


Скріншот з відео

Приготування:

  1. Вибийте яйця у глибокий посуд. За допомогою вінчика перемішайте їх до однорідної консистенції.
  1. Додайте цукор та сіль, знову перемішайте.
  1. Влийте молоко та просіяне борошно. Замішайте вінчиком тісто та перелийте в склянку.
  1. Накрийте її шаром харчової плівки та охолодіть протягом 1 години.
  1. У силіконові формочки налийте соняшникової олії (1 столова ложка в кожну форму) та відправте на 15 хвилин в розігріту духовку до 190 градусів.
  1. Перемішайте охолоджене тісто вінчиком. Розлийте його в прогріті форми з олією та відправте ще на 25 хвилин в духовку.


Скріншот з відео

  1. Готову випічку змастіть крем-сиром та викладіть шматочки слабосолоного лосося. Подавайте смаколики до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування йоркширського пудингу: