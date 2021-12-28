Йоркширский пудинг отличается от сладкого, его вкус нежный, тесто рыхлое и легкое в приготовлении. Обычно его подают к основным блюдам, таким как ростбиф, но мы предлагаем приготовить в качестве закуски к столу.
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Рецепт йоркширского пудинга
Время: 2 часа
Порции: 8
Скриншот с видео
Приготовление:
- Вбейте яйца в глубокую посуду. С помощью венчика перемешайте их до однородной смеси.
- Добавьте сахар и соль, снова перемешайте.
- Влейте молоко и добавьте просеянную муку. Замешайте венчиком тесто и перелейте в стакан.
- Накройте слоем пищевой пленки и охладите в течение 1 часа.
- В силиконовые формочки налейте подсолнечное масло (1 столовая ложка в каждую форму) и отправьте на 15 минут в разогретую духовку до 190 градусов.
- Перемешайте охлажденное тесто венчиком. Разлейте его в прогретые формы с растительным маслом и отправьте еще на 25 минут в духовку.
Скриншот с видео
- Готовую выпечку смажьте крем-сыром и выложите кусочки слабосоленого лосося. Подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления йоркширского пудинга: