Оладьи – это всегда вкусно и быстро, да еще и полезно если они приготовлены из кабачков. Кстати, чтобы минимизировать использование масла для приготовления блюда, выбирайте сковородку с антипригарным покрытием.

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Семь секретов вкусных оладий из кабачков

Молодые кабачки необязательно чистить от кожуры, ведь она довольно мягкая. Чем старше кабачок, тем толще будет его шкурка. Это же касается и семян. Кабачок – водянистый овощ, поэтому его лучше натирать на грубой терке. Обязательно отожмите массу руками, чтобы слить лишний сок. Ваше тесто на оладьи не будет распадаться, а готовое блюдо будет иметь хрустящую корочку. Если натереть кабачок очень мелко, он даст еще больше сока и тесто получится жидким, но более однородным. Если вам нравится такая консистенция оладий – смело можете так готовить. Правда, муки уйдет в разы больше. Тесто на оладьи должно быть довольно густым и без комочков. Добавлять соль лучше в готовое тесто непосредственно перед обжариванием. Прежде чем готовить оладьи хорошенько разогрейте сковородку с растительным маслом, а тесто выкладывайте по одной столовой ложке. Оладьи можно готовить в духовке. Для этого выложите на противень слой пергамента для выпекания, разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте блюдо в течение 10-15 минут. Переверните на другую сторону и выпекайте еще 5 – 7 минут.

Рецепт оладий из кабачка и яблок

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2



Николай Люлько и его жена / Фото со страницы повара

Ингредиенты:

– 240 г кабачка;

– 150 г яблока;

– 30 г мяты;

– 1 яйцо;

– 3 г соли;

– 40 г муки.

Приготовление: