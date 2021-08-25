Оладьи – это всегда вкусно и быстро, да еще и полезно если они приготовлены из кабачков. Кстати, чтобы минимизировать использование масла для приготовления блюда, выбирайте сковородку с антипригарным покрытием.
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Семь секретов вкусных оладий из кабачков
- Молодые кабачки необязательно чистить от кожуры, ведь она довольно мягкая. Чем старше кабачок, тем толще будет его шкурка. Это же касается и семян.
- Кабачок – водянистый овощ, поэтому его лучше натирать на грубой терке. Обязательно отожмите массу руками, чтобы слить лишний сок. Ваше тесто на оладьи не будет распадаться, а готовое блюдо будет иметь хрустящую корочку.
- Если натереть кабачок очень мелко, он даст еще больше сока и тесто получится жидким, но более однородным. Если вам нравится такая консистенция оладий – смело можете так готовить. Правда, муки уйдет в разы больше.
- Тесто на оладьи должно быть довольно густым и без комочков.
- Добавлять соль лучше в готовое тесто непосредственно перед обжариванием.
- Прежде чем готовить оладьи хорошенько разогрейте сковородку с растительным маслом, а тесто выкладывайте по одной столовой ложке.
- Оладьи можно готовить в духовке. Для этого выложите на противень слой пергамента для выпекания, разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте блюдо в течение 10-15 минут. Переверните на другую сторону и выпекайте еще 5 – 7 минут.
Рецепт оладий из кабачка и яблок
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Николай Люлько и его жена / Фото со страницы повара
Приготовление:
- Натрите кабачки и яблоко на грубой терке.
- Смешайте с остальными ингредиентами и перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте оладьи с обеих сторон или запеките их в духовке. Приятного аппетита!