No waste – экологический тренд потребления остатков продуктов: 8 идей для блюд из отходов

Вы задумывались сколько еды выбрасываете в помойку каждую неделю? Избыточное количество пищевых отходов не только вредит нашей планете, но и сильно бьет по кошельку. Чтобы минимизировать отходы из пищевых продуктов, мы подготовили для вас 8 интересных и вкусных идей!

Что приготовить из пищевых отходов

Засолите кожуру из арбуза

Вы, должно быть, подумали, что мы с ума сошли, но нет – она съедобны. Не выбрасывайте кожуру из арбуза – засолите ее.

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Чтобы получить хрустящую и вкусную закуску из шкурок арбуза сварите их в растворе уксуса, воды, сахара и соли, пока они не станут мягкими, а затем храните их в холодильнике.



Арбуз / Фото Укрмедиа

По желанию можно добавить к маринаду любимые специи.

Гренки из черствого хлеба

Не спешите выбрасывать черствый хлеб в мусорник – приготовьте из него гренки.



Гренки из хлеба / Фото 0532

Нарежьте хлеб на кубики или брусочки, сбрызните оливковым маслом и добавьте любимую сухую приправу. Отправьте сухари в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов. Румяные гренки придутся по вкусу с плавленым сыром или сидром.

Жареные стебли листовой зелени

Если вы не используете стебли листовой зелени из-за их чрезмерной твердости, советуем вам нарезать их небольшими кусочками и обжарить на сковородке со специями.

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Подавайте такую зажарку к печеной картошке или другим любимым гарнирам – это вкусно!

Не выбрасывайте ботву свеклы, моркови или редиса

Многие люди выбрасывают зелень из овощей, потому что считают, что она не пригодна к потреблению. Это большая ошибка!

Зелень корнеплодов не только съедобна, а еще и чрезвычайно полезна и вкусна. Добавьте ее к салатам, обжарьте или добавьте в суп – вы будете поражены результатом.

Остатки овощей – это вкусный бульон

После чистки овощей у вас остается много остатков, которые вы не задумываясь выбрасываете в корзину? А почему бы вам не сварить из них ароматный и насыщенный бульон или соус на его основе?!



Бульон / Фото Точка нет

Достаточно в конце приготовления сцедить овощные остатки, а бульон подать к столу с макаронами или курицей.

Варенье из шкурок фруктов

Из шкурок апельсина или яблок можно приготовить замечательное варенье или цукаты. Достаточно отварить их 30 минут, процедить и прокипятить жидкость на сильном огне с сахаром и лимонным соком. Далее разлейте в стерилизованные банки и охладите верх дном в темном и прохладном месте.

Освежитель воздуха из цитрусовых

Из цедры цитрусовых: апельсинов, мандаринов, лимонов, лаймов или грейпфрутов можно сделать замечательный освежитель воздуха для дома или офиса, поскольку они прекрасно поглощают запахи.



Цитрусовые / Фото Фикир Бейян

Достаточно выбрать ложкой серединку из цитрусовых и заполнить ее смесью морской соли, трав и эфирных масел.

Заморозьте томатную пасту

Чтобы продлить срок потребления томатной пасты, достаточно ее заморозить в пищевом контейнере или порционно в зиппер пакете.

С помощью чайной ложки выложите томатную пасту на дощечку и заморозьте, пока она не затвердеет. Через несколько часов переложите кусочки в зиппер пакет и снова положите в морозилку для дальнейшего хранения.

Помните, что дальнейшее будущее нашей планеты прежде всего зависит от нас и наших действий и поступков!